Gualdo Tadino, “I Colori dell’Anima” di Otello Natalini in mostra a Casa Cajani

Il Centro Culturale Casa Cajani, sede del Museo Archeologico Antichi Umbri e del Museo della Ceramica, si prepara a ospitare, presso il suo spazio galleria, “I Colori dell’Anima”, la mostra personale dell’artista gualdese Otello Natalini.

L’inaugurazione si terrà venerdì 12 settembre alle 17 alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti e dell’aAssessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi. La mostra sarà presentata da Catia Monacelli, curatrice e direttrice del Polo Museale.

Otello Natalini, artista autodidatta nato a Gualdo Tadino, coltiva la sua passione per l’arte fin dall’infanzia.

Il suo percorso artistico è un’esplorazione continua di tecniche e materiali, dalla pittura a olio e acrilico alla scultura su pietra e ceramica.

Un elemento distintivo della sua ricerca è l’uso dell’encausto, un’antica e complessa tecnica che utilizza colori mescolati con cera d’api fusa per creare opere dalla consistenza quasi scultorea.

Le opere in mostra spaziano da paesaggi e nature morte a ritratti, riflettendo il profondo legame dell’artista con la sua terra e la tradizione contadina, come dimostra il toccante ritratto del nonno.

La sua versatilità si manifesta anche attraverso le sculture in ceramica e pietra e l’intaglio di cornici, espressioni di un talento poliedrico.

Nel suo percorso ha anche reso omaggio ai maestri del passato, realizzando copie d’autore come la sua versione di “Natura morta con tenda e brocca a fiori” di Paul Cézanne.

La mostra è un’opportunità per ammirare l’esposizione di un artista locale che ha ottenuto importanti riconoscimenti anche a livello internazionale, partecipando a eventi di prestigio in Italia e all’estero, tra cui il Tour Biennale d’Europa e il Premio Maestri a Miami.

L’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento per la città: “Lo spazio galleria di Casa Cajani è uno spazio aperto alle progettualità artistiche, ed è un onore per me e per l’intera amministrazione comunale ospitare in questo periodo un artista profondamente legato alle nostre radici come Otello Natalini”.

Il progetto si inserisce nel percorso di valorizzazione dei Musei delle aree interne, Me.Tu – Umbria Passaggio a Nord Est, che quest’anno privilegia le tematiche legate alla natura e all’ambiente, sulle orme delle celebrazioni per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco, che vedranno il culmine nel 2026.

L’esposizione, con ingresso libero, rimarrà aperta fino al 5 ottobre, ed è visitabile da giovedì a domenica con orario 10-13 e 15-18.