Ex IPC, mozione di Forza Italia: “Non rispettato il cronoprogramma dei lavori”

Caricamento…





Arriva dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Fabio Viventi, una mozione che accende i riflettori sul futuro dell’ex Istituto Professionale per il Commercio di Gualdo Tadino.

Il documento richiama l’attenzione sul mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori di adeguamento e miglioramento sismico della struttura, per i quali nel dicembre 2022 erano stati stanziati 2,9 milioni di euro dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione.

Viventi ricorda come nel gennaio 2023 fosse stato nominato il RUP (responsabile unico del progetto), costituito il gruppo di lavoro e approvato un cronoprogramma dettagliato che fissava con chiarezza le tappe principali: entro il 30 aprile 2025 la consegna dei lavori e il 31 ottobre 2026 la loro conclusione.

Ma, sottolinea il consigliere azzurro, “non risulta ancora approvato il progetto esecutivo” né risulta “emanata la determina a contrarre per l’aggiudicazione dei lavori”, scadenze che, sottolinea, avrebbero dovuto rispettivamente chiudersi a settembre e dicembre 2024.

Secondo Viventi, la conseguenza è evidente: i lavori non sono potuti iniziare nella data stabilita, aprile 2025, e la scadenza fissata per la loro conclusione, ottobre 2026, non sarà rispettata.

Da qui la richiesta alla Giunta di chiarire in Consiglio comunale i motivi del mancato rispetto delle tempistiche, di spiegare se esista il rischio concreto di perdere il finanziamento stanziato, di dover pagare sanzioni oppure restituire in tutto o in parte le risorse e, infine, di indicare quando si intende approvare il progetto esecutivo, avviare la gara d’appalto e aprire effettivamente il cantiere e la conclusione dei lavori.