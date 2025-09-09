“Riso fa buon sangue”: premiati gli studenti vincitori del concorso Avis a Nocera Umbra

Caricamento…





“Avis: riso fa buon sangue!”, questo il titolo della XIX edizione del concorso indetto dalla sezione dell’Avis di Nocera Umbra, riservato a tutte le classi della scuola primaria, della secondaria di primo e secondo grado dell’Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera.

Nella mattinata di lunedì 7 settembre, nella Pinacoteca San Francesco, gli alunni e le alunne sono stati premiati con una borsa di studio in denaro del valore di 100 euro ciascuna e 100 euro destinati alla classe dopo che il proprio elaborato grafico-pittorico è stato scelto da un’apposita giuria.

Presenti all’iniziativa il sindaco Virginio Caparvi, l’assessore al commercio Alberto Scattolini, il nuovo maresciallo della Stazione Carabinieri di Nocera, Manuel Cristina, e una numerosa una platea composta da familiari, insegnanti e cittadini.

In un’atmosfera ricca di emozione, hanno ricevuto il premio Miriam Albini e Chiara Gasparri, rispettivamente della classe seconda e quarta della scuola primaria di Casebasse, Alice Alfonsi, della classe seconda della scuola primaria di Nocera, Noel Memolla, della primaria di Gaifana, Elena Vinciarelli e Edoardo Giardini, delle classi prima e terza della secondaria di primo grado “ F. Mari”.

Come ogni anno il concorso ha voluto offrire la possibilità ai partecipanti di esprimere, attraverso un elaborato grafico-pittorico e in maniera libera e originale, abilità, conoscenze, riflessioni, suggerimenti, sensibilità scaturite dal tema proposto legato alla donazione del sangue e all’importanza del volontariato.















“Tutti gli elaborati che la Commissione ha esaminato sono stati molto belli e significativi ed è stato veramente difficile scegliere i sei disegni da premiare. Questa con le scuole è una partnership importante perché serve a creare consapevolezza, a realizzare assieme l’idea della cittadinanza attiva e responsabile, presupposto fondamentale per la creazione del bene comune. Noi da tempo, attraverso questo concorso, cerchiamo di far riflettere i giovani sull’importanza della donazione di sangue, uno straordinario strumento di solidarietà, improntato a un alto senso civico che si esprime nell’attenzione verso chi ha bisogno e nell’impegno per una società più giusta e rispettosa del prossimo” ha evidenziato il presidente dell’Avis nocerina, Luca Animobuono.

“Risultati così entusiasmanti possono essere raggiunti soltanto grazie alla preparazione, ma soprattutto alla sensibilità dei nostri alunni e alunne. Sono esperienze che hanno un valore formativo alto e che non ci stancheremo di appoggiare, per offrire ai nostri studenti e studentesse opportunità sempre maggiori”, ha concluso il dirigente scolastico, Leano Garofoletti.