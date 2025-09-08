Tetto in fiamme a Sigillo, area messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco

Redazione Gualdo News
Attimi di paura nel comune di Sigillo per un incendio che ha interessato il tetto di un edificio.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana, supportati da una squadra arrivata da Gubbio con un’autobotte e un APS (Autopompa Serbatoio).

Le fiamme hanno richiesto un’azione rapida e coordinata per evitare che il rogo si propagasse ad altre parti della struttura. I vigili sono riusciti a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area, evitando conseguenze peggiori.

Fortunatamente non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause all’origine del rogo, su cui sono in corso accertamenti.

Redazione Gualdo News
