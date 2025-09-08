Padel, Matilde Minelli è campionessa italiana Under 16

Caricamento…





Matilde Minelli ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana Under 16 di padel, in coppia con Vittoria Giraldi.

“Come Padel Arena Fastweb Perugia e Academy Padel Arena Fastweb – commentano dal club – celebriamo con orgoglio il trionfo di Matilde che ha conquistato il titolo al termine di un percorso straordinario, dimostrando talento, determinazione e spirito di squadra”.

Il traguardo raggiunto rappresenta un importante riconoscimento del percorso di crescita e del lavoro svolto quotidianamente all’interno dell’Academy sotto la guida dell’Head Coach Fabricio Cattaneo, che ha dichiarato: “Questo titolo è frutto di tanto lavoro e impegno quotidiano. Siamo molto orgogliosi di Matilde e di tutta la squadra. Ora il nostro obiettivo è guardare con fiducia ai prossimi Mondiali”.

Da sottolineare anche l’ottimo risultato di Emma Speziali, altra atleta gualdese dell’Academy, che ha raggiunto la finale del Campionato Italiano, battuta appunto dalla compagna Matilde al termine di un incontro di alto livello tecnico e agonistico, “tutto a testimonianza della qualità – commentano dal club – e del futuro brillante del movimento giovanile e del lavoro che l’Academy Padel Arena Fastweb portano avanti costantemente 365 giorni l’anno.”

“Con due giovani atlete protagoniste della finale, l’Academy Padel Arena Fastweb conferma il proprio ruolo di eccellenza nella formazione di talenti e rafforza la propria missione di promuovere lo sviluppo del padel giovanile italiano verso palcoscenici sempre più prestigiosi”.