Il premio giornalistico “Angelo Marinangeli” a Paolo Condò e Ludovica Cacciamani

Paolo Condò per la sezione nazionale e Ludovica Cacciamani per quella regionale riceveranno il Premio giornalistico “Angelo Marinangeli”, giunto all’undicesima edizione.

La cerimonia si terrà venerdì 12 settembre alle 10.30 presso la Sala Sindaci del Museo Archeologico di Nocera Umbra.

L’evento è patrocinato da Comune di Nocera Umbra, Ordine dei Giornalisti dell’Umbria e Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri”.

Il premio “Angelo Marinangeli” è un’iniziativa fortemente voluta dalla famiglia, dagli amici e dai colleghi di Angelo Marinangeli, per onorarne e mantenerne in vita la memoria di giornalista appassionato ed innamorato del suo lavoro.

Angelo è stato infatti un decano del giornalismo umbro, storica penna de “La Nazione” e inventore del racconto radiofonico del calcio regionale dalle frequenze di Radio Subasio.

Nello specifico dei premiati, Paolo Condò è editorialista e opinionista di Sky Sport, firma del Corriere della Sera e nome importante del giornalismo sportivo italiano e internazionale. Condò è infatti l’unico giornalista italiano a votare per il Pallone d’oro. Ludovica Cacciamani è giornalista professionista di Trg.