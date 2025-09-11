Forza Italia denuncia: “A Vaccara strade dissestate e nessun parcheggio”. Proteste anche da Via delle Conce

Vegetazione infestante che invade gli spazi pubblici, cavi elettrici pericolosamente sospesi sugli alberi, pali dell’illuminazione che minacciano di crollare, caditoie intasate e manto stradale dissestato.
È il quadro denunciato dal capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Fabio Viventi, in una lettera ufficiale indirizzata al sindaco di Gualdo Tadino, all’assessore ai Lavori pubblici e al responsabile dell’ufficio tecnico, chiedendo interventi urgenti per la frazione Vaccara.
“Gravi criticità che da anni – scrive Viventi – interessano la frazione”. Il consigliere sottolinea inoltre la mancanza di parcheggi pubblici, ricordando che con una delibera del 23 aprile scorso la giunta aveva manifestato la volontà di verificare la fattibilità di un’area di sosta, ma senza, a suo dire, ulteriori sviluppi.
Da qui la richiesta formale di inserire Vaccara nel programma degli interventi straordinari, provvedere alla pulizia e al rifacimento del manto stradale e aggiornare sullo stato del progetto dei parcheggi.
Parallelamente, alcuni residenti di via delle Conce, al di sotto delle mura federiciane, lamentano la mancanza di risposte da parte del Comune e segnalano la situazione di degrado del torrente Feo, cementificato, che verserebbe da anni in condizioni di incuria, comunicando di essersi rivolti anche al Servizio igienico-sanitario dell’Usl Umbria 1.
Viene denunciata la presenza di rifiuti, sedimenti, vegetazione in putrefazione ed escrementi di animali, con conseguente proliferazione di ratti e zanzare.
Evidenziato anche il pessimo stato della sede stradale e la presenza di vegetazione che, crescendo senza controllo, restringe la carreggiata.