ALI Umbria, il 17 settembre a Perugia l’elezione del nuovo presidente regionale

Mercoledì 17 settembre alle 15, presso la sala “Falcone e Borsellino” del Palazzo della Provincia di Perugia, si terrà l’Assemblea Congressuale di ALI Umbria.

I lavori si apriranno con il videomessaggio del presidente nazionale di ALI e sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, la relazione del vicepresidente nazionale di ALI, presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, attuale Presidente ALI Umbria, e l’intervento del presidente di Leganet Alessandro Broccatelli.

Seguirà il dibattito aperto con la moderazione affidata al direttore di ALI Umbria, Andrea Pensi.

Nella parte conclusiva dell’assemblea si svolgeranno le votazioni per l’elezione del nuovo presidente di ALI Umbria, del vicepresidente e degli organi statutari.

Le conclusioni saranno affidate al segretario generale di ALI, Valerio Lucciarini De Vincenzi.