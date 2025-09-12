Giochi de le Porte, Farmacia Comunale “Calai” chiusa la domenica fino al 28 settembre

Caricamento…
In occasione dei Giochi de le Porte e delle manifestazioni precedenti collegate, a causa delle difficoltà di accesso al centro storico la Farmacia Comunale “Calai” resterà chiusa nelle seguenti giornate:
🟥 Domenica 14 settembre 2025
🟥 Domenica 21 settembre 2025
🟥 Domenica 28 settembre 2025
In queste date sarà comunque garantito il servizio farmaceutico tramite la Farmacia Centrale Capeci, che resterà regolarmente aperta.
La Farmacia Comunale Calai sarà invece aperta regolarmente nelle seguenti domeniche:
🟩 Domenica 5 ottobre 2025
🟩 Domenica 12 ottobre 2025
🟩 Domenica 19 ottobre 2025