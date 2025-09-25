Il Tenente Colonnello Francesca Becchetti nuovo Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna e Ferrara

Caricamento…





Cambio al vertice per il Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna e Ferrara. A guidarlo sarà il tenente colonnello Francesca Becchetti, ufficiale originaria di Gualdo Tadino, che negli ultimi anni aveva diretto l’Ufficio Comando della Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna.

L’insediamento si è svolto alla presenza del Generale di Brigata Ettore Bramato, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna, del Colonnello Aldo Terzi, Comandante della Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna e già Comandante del Gruppo, e del Colonnello Alessandro Di Stefano, Comandante Provinciale di Ferrara.

In servizio a Bologna dal 2018, Francesca Becchetti ha ricoperto in passato incarichi di rilievo ad Ancona e Perugia. Laureata in Giurisprudenza e Avvocato abilitato, ha arricchito la sua formazione conseguendo due Master di II livello in Scienze della Sicurezza Ambientale e in Sicurezza, Coordinamento Interforze e Cooperazione Internazionale. Ha inoltre frequentato il 32° Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.

Con questo incarico il Tenente Colonnello Becchetti assume un nuovo ruolo di rilievo nella gestione della tutela forestale e ambientale di due province strategiche come Bologna e Ferrara. Un incarico che conferma la sua solida preparazione e il percorso di eccellenza intrapreso sin dagli inizi della carriera.