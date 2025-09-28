Giochi de le Porte, San Martino vince il premio per il miglior corteo storico

Caricamento…





Porta San Martino si aggiudica la vittoria per il miglior corteo storico dei Giochi de le Porte 2025, offerto da PortaNova Centro Acquisti di Gualdo Tadino.

La Porta giallorossa ha conquistato la giuria con una sfilata interamente dedicata all’asino, ottenendo 26 punti su 30.

A un solo punto di distanza si sono piazzate Porta San Donato e Porta San Facondino, entrambe con 25 punti, mentre Porta San Benedetto ha chiuso la classifica con 22.

San Facondino è stata penalizzata di due punti per aver sforato i tempi di sfilata di quattro minuti, con il punteggio finale che è sceso a 23.

Il verdetto della giuria, composta da Carlo Aloisio, scenografo, Stefania Pisano, costumista (entrambi appartenenti all’Associazione Scenografi e Costumisti), e Stefania Zucchini, storica dell’Università degli Studi di Perugia, è stato annunciato dal sindaco Massimiliano Presciutti e accolto da un boato da parte dei portaioli giallorossi, dopo due secondi posti nelle ultime edizioni, che hanno così potuto portare in taverna la preziosa targa in ceramica oro e rubino realizzata dal ceramista gualdese Stefano Zenobi.

“In quasi cinquant’anni di storia – ha detto il presidente dell’Ente Giochi de le Porte Christian Severini – il livello dei cortei ha assunto proporzioni e livelli di qualità e storicità tali, da consacrare la nostra manifestazione come una delle più apprezzate e importanti del panorama nazionale”.

Quest’anno dopo sei anni, Miss Italia è tornata ad aprire il corteo storico dei Giochi de le Porte. Katia Buchicchio è stata ospite della manifestazione come madrina.

La cerimonia di premiazione è stata anche l’occasione per chiudere l’iniziativa Avis “100 giorni del donatore”, partita con la tradizionale cena che ha aperto il percorso che porta ai Giochi e che ha visto ogni donatore dichiarare al momento della donazione di sangue la propria Porta di appartenenza.

In 83 giorni sono state raccolte 307 donazioni, con 18 nuovi iscritti e altre 10 persone in fase di completamento delle pratiche per entrare a far parte dell’associazione, come ha ricordato il presidente della sezione gualdese Maurizio Brunetti, che ha ringraziato l Ente e le Porte.

A distinguersi in questa speciale gara di solidarietà è stata Porta San Benedetto, che si è aggiudicata il titolo di Porta con il maggior numero di donazioni.

Questi i temi dei cortei:

Porta San Facondino: “Nata dal mare, pegno d’amore: storia di una perla tra viaggi, scambi e magnifici ornamenti”

Porta San Benedetto “Editio Princeps – Ubi incipit verbum, ibi vivet imago: la prima edizione a stampa della Divina Commedia di Dante Alighieri a Foligno nel 1472”

Porta San Martino: “Humilis et gloriosus: l’asino tra storia, tradizione e cultura di una città in festa”

Porta San Donato: “Strana gente: streghe, alchimisti e folli nella società tardo medievale”