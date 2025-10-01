Dal rifiuto all’accoglienza, Gualdo Tadino ricorda la parabola di San Francesco

Caricamento…





La città apre ufficialmente il cammino verso il grande Ottocentenario Francescano del 2026 con un calendario di eventi ricco di spiritualità, cultura e memoria storica.

Grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale e Polo Museale di Gualdo Tadino, i primi appuntamenti in programma il 3 e 4 ottobre si focalizzeranno su San Francesco e il suo legame profondo con la città, la sua parabola di rifiuto e riscatto a Gualdo Tadino, riportando alla luce un episodio cruciale e poco conosciuto della sua vita.

Il momento in cui verrà ricordato quanto accaduto nei primi anni del XIII secolo sarà la camminata simbolica “FRANCESCO. IL CAMMINO DI GUALDO”, in programma venerdì 3 ottobre con partenza alle ore 6:45 dalla Rocca Flea e arrivo all’Eremo di Santo Marzio.

L’evento, che sarà raccontato in diretta alle 7:30 dalla tv regionale, rievoca una vicenda che è una vera e propria parabola, quella dell’iniziale e ostile accoglienza riservata a Francesco.

All’indomani dell’ascolto del Vangelo, il giovane Francesco, ancora in abito secolare, giunse in Valdigorgo per predicare alla comunità dei Gualdesi.

La popolazione, come si legge nei Codici Medioevali, si dimostrò “rozza e incapace di comprendere la nuova dottrina del grande riformatore”, arrivando a considerarlo un pazzo.

L’accoglienza fu brutale: Francesco fu scacciato tra beffe e risa, inseguito da ragazzi schiamazzanti che gli lanciavano contro sassi, bastoni, sandali e fango. Immagine creata con IA Immagine creata con IA Immagine creata con IA

L’episodio trova il suo culmine in un gesto di profonda umiltà e insegnamento. Tornando indietro, giunto al fiume Rasina, al confine del territorio gualdese, Francesco si deterse con quelle acque del fango e delle immondizie che erano stati lanciati sulla sua persona, riprendendo pazientemente il cammino per recarsi altrove.

Questa storia di rifiuto iniziale e umile perseveranza è il cuore del legame con Gualdo Tadino. Solo anni dopo, intorno al 1212, quando la sua fama era ormai diffusa, Francesco tornò e ricevette ben altra accoglienza.

La comunità gli permise di insediare i Frati Minori, che nel 1219 circa eressero il primo convento con oratorio in Valdigorgo. La prima ostilità si trasformò così in fede e accoglienza, un’evoluzione che rende Gualdo Tadino un luogo esemplare della potenza della Parola del Santo.

“Non è solo un evento, è un atto di memoria – afferma il sindaco Massimiliano Presciutti – Vogliamo che la camminata all’alba e la diretta televisiva raccontino al mondo la parabola di Gualdo Tadino: dal sasso scagliato all’accoglienza dei Frati Minori. Questa storia di ostilità superata e di accoglienza ritrovata è la dimostrazione più autentica della forza del messaggio francescano e ci proietta verso l’Ottocentenario con rinnovato orgoglio.”

Il programma proseguirà venerdì 3 ottobre alle ore 16 presso la Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” con il laboratorio teatrale “La voce ritrovata”, condotto dall’attrice Melania Giglio.

L’iniziativa, parte della rassegna “Gualdo è donna”, indaga il rapporto tra uomo e natura alla luce del messaggio francescano.

Le celebrazioni culmineranno sabato 4 ottobre, giorno del Patrono d’Italia, con il concerto “Voci per San Francesco” eseguito dal Coro Sarabanda e dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino – Casacastalda, presso la Basilica Cattedrale di San Benedetto.

“L’eredità di San Francesco – spiega l’assessore Gabriele Bazzucchi – è fatta di spiritualità e concretezza sociale. Iniziamo con eventi che uniscono la rievocazione storica e l’inclusione, come il nostro laboratorio per le donne. È un modo completo per onorare il Patrono d’Italia e celebrare la nostra comunità. Musica, presentazioni di libri, teatro, conferenze, camminate, laboratori didattici, animeranno i mesi di ottobre e novembre.”

Le iniziative del 3 e 4 ottobre rappresentano solo l’inizio di un più ampio calendario di appuntamenti che accompagneranno Gualdo Tadino nei mesi di ottobre e novembre, con musica, libri, teatro, conferenze e laboratori didattici. La città si prepara così ad essere protagonista nelle celebrazioni per l’Ottocentenario Francescano del 2026.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa la 3477541791.