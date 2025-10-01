Corsi, laboratori e incontri: parte il nuovo anno accademico di UniGualdo. Inaugurazione il 9 ottobre

Caricamento…





L’UniGualdo, Università Popolare di Gualdo Tadino, è pronta a riaprire i battenti per l’anno accademico 2025/2026 con un programma ricco di attività, novità e conferme.

Un’offerta formativa e culturale che si rivolge a tutte le età con l’obiettivo di stimolare curiosità, conoscenza e socialità.

L’inaugurazione ufficiale si terrà giovedì 9 ottobre alle ore 15.30 presso la Mediateca del Museo dell’Emigrazione, in piazza Soprammuro.

Nell’occasione sarà ospite Daniele Gelsi, sarto e costumista gualdese di grande prestigio, creatore della sartoria teatrale “Gelsi costumi d’arte”, che racconterà la sua esperienza professionale e personale in un incontro dal titolo “Una vita per l’arte”.

Il nuovo anno accademico offrirà un’ampia gamma di corsi tra cui storia dell’arte, storia del cinema, storia moderna, letteratura, invito all’ascolto della musica, sociologia, psicologia, medicina e salute, fotografia, informatica e tecnologia.

Accanto alle lezioni frontali, verranno attivati anche numerosi laboratori pratici: disegno e pittura, creatività manuale, ceramica e scultura, sabato sul rame e yoga dolce.N

Oltre ai corsi e ai laboratori, il calendario di UniGualdo prevede anche attività collaterali come conferenze tematiche, inviti all’opera, visite a mostre e gite, per trasformare l’apprendimento in un’esperienza di condivisione e scoperta del territorio.

Le iscrizioni sono già aperte e tutte le informazioni sono disponibili sui canali social dell’associazione o contattando i numeri 392 3005366 (M. Pina), 333 2307222 (Paola), 339 7920825 (Tullia).corsi, laboratori e incontri speciali