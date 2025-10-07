Alla scoperta del Rio Fergia con le Giornate FAI d’Autunno

Caricamento…





Sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno, l’evento giunto alla sua quattordicesima edizione che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Luoghi speciali e solitamente poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici verranno aperti al pubblico anche in Umbria e mostrati attraverso lo sguardo appassionato e originale dei volontari. Saranno oltre 700 in 350 città, da nord a sud della Penisola.

Il Gruppo FAI Gualdo Tadino propone una visita guidata alle sorgenti del Rio Fergia, il fiume che attraversa la frazione di Boschetto in un ambiente naturale e incontaminato.

Lungo le sue sponde crescono ontani, pioppi e salici che, con oliveti e campi coltivati, fanno da cornice a uno splendido paesaggio. Punti di interesse sono la chiesa di San Nicola, il santuario di San Giovanni e le rovine del Castello di Boschetto.

La chiesa di San Nicola, costruita intorno al XV secolo, ha subìto numerosi rimaneggiamenti con l’ampliamento dell’abside e la ricostruzione del campanile. Gli affreschi oggi visibili risalgono al XV-XVI secolo, alcuni sono attribuiti a Matteo da Gualdo. Preziosi gli arredi come è di notevole pregio la statua di San Giovanni datata 1548 e attribuita da Vittorio Sgarbi allo scultore Romano Alberti detto Nero di San Sepolcro.

Il Santuario di San Giovanni, normalmente chiuso tutto l’anno, si trova in alto sopra l’abitato, lungo una direttrice che nel medioevo collegava il versante umbro con quello marchigiano. Conserva al suo interno un ciocco di legno di quercia, oggetto di culto, dove la tradizione vuole che San Giovanni sia apparso ad una giovinetta del luogo.

Il Castello di Boschetto, costruito nel 1305 dai Perugini per presidiare il valico con le Marche e oggi crollato e ricoperto di rovi, presenta ancora visibile un locale con volta a botte e feritoie.

Accompagnati dai volontari del FAI e storici dell’arte si visiteranno la chiesa di San Nicola e, con una passeggiata di circa due km, si raggiungerà il Santuario di San Giovanni immerso in un boschetto di ippocastani. Al ritorno si incontreranno le rovine del Castrum di Boschetto.

Il programma prevede per domenica 12 ottobre alle ore 9:30, 10:30, 15, 16 e 17 visite alla chiesa di San Nicola. Alle ore 10 e alle 15 passeggiata con partenza dalla chiesa di San Nicola, percorso naturalistico, visita al Santuario di San Giovanni e ritorno con tappa alle rovine del Castello di Boschetto. Passeggiata adatta a tutti, raccomandate scarpe idonee. Punto di ritrovo sarà la chiesa di San Nicola Vescovo.

Partecipare alle Giornate FAI d’Autunno non è solo un’occasione per scoprire e per godere del patrimonio che ci circonda, ma anche un modo concreto per contribuire alla sua cura e alla sua valorizzazione attraverso l’attività del FAI: a ogni visita si potrà sostenere infatti la missione della Fondazione con una donazione.