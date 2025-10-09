Bambin Gesù, consegnati gli attestati della Cambridge English Assessment

Caricamento…





Si è svolta per il settimo anno consecutivo nell’Aula Magna dell’Istituto Bambin Gesù di Gualdo Tadino, la cerimonia di consegna degli attestati della certificazione linguistica di inglese a 63 bambini e ragazzi.

Le certificazioni, rilasciate dall’ente Cambridge Assessment e rappresentato per l’occasione dall’Accademia Britannica di Perugia, sono state conseguite a seguito delle prove sostenute presso l’Istituto lo scorso 5 giugno.

L’ottenimento di queste certificazioni è ormai una tradizione consolidata e in continua crescita. Grazie al numero sempre maggiore di studenti certificati negli anni e ai livelli progressivamente più alti raggiunti, l’Istituto Bambin Gesù è oggi centro di preparazione accreditato Cambridge English Assessment.

Gli eccellenti risultati conseguiti dai bambini e dai ragazzi testimoniano l’impegno dell’Istituto nel trasmettere solide basi per l’apprendimento dell’inglese, lingua del futuro e competenza ormai imprescindibile per affrontare le sfide della società contemporanea.

Le certificazioni Cambridge consentono agli Young Learners, al termine di un percorso di preparazione specifico, di sviluppare le quattro competenze linguistiche fondamentali (lettura, scrittura, ascolto e parlato) offrendo grande soddisfazione a docenti e genitori.

Quest’anno c’è stata inoltre una novità: oltre ai tradizionali livelli Starters, Movers e Flyers del percorso Young Learners, e ai livelli KET A2 e PET B1, sono stati preparati anche quattro ragazzi per il First Certificate (livello B2). A conseguirlo sono stati ex alunni dell’Istituto che hanno voluto continuare a mettersi alla prova e a studiare l’inglese.

Durante la cerimonia sono stati premiati 5 Starters, 26 Movers, 6 Flyers, 17 KET, 6 PET B1 e 4 B2 First.

Come ogni anno era presente Beth Wattson, responsabile dell’Accademia Britannica, centro esami autorizzato da Cambridge Assessment English, che da oltre quarant’anni opera in Umbria nel settore delle certificazioni linguistiche.

La teacher Silvia Angelucci ha rivolto un augurio speciale a tutti i premiati, affinché “questo successo sia solo il primo di una lunga serie e che il loro futuro sia promettente e brillante”.