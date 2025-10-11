Furti al “Wonderlast Festival” di Gubbio, tre uomini denunciati dai Carabinieri

Caricamento…





I Carabinieri della Stazione di Gubbio hanno denunciato in stato di libertà tre uomini, un 27enne di Genova, un 25enne di Torino e un 51enne di Imperia, ritenuti responsabili di una serie di furti con strappo avvenuti durante il “Wonderlast Festival”, il grande evento musicale che si è svolto a Gubbio lo scorso 12 luglio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre si sarebbero mescolati tra il pubblico approfittando della folla radunata sotto il palco per individuare le vittime, scegliendo in particolare persone che indossavano collane d’oro.

Dopo averle strappate con rapidità, si sarebbero immediatamente confusi tra la gente, rendendo inizialmente difficile la loro identificazione.

A seguito delle numerose denunce presentate da spettatori e partecipanti, i Carabinieri hanno avviato un’articolata attività investigativa basata sulle testimonianze dei presenti e degli addetti alla sicurezza.

La ricostruzione dettagliata dei fatti, unita alle descrizioni fornite dalle vittime, ha permesso di risalire all’identità dei tre sospettati, già noti alle forze dell’ordine per reati analoghi, alcuni dei quali commessi in occasione di altri eventi musicali.

Delineato un quadro indiziario preciso e coerente, i militari hanno deferito i tre uomini alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi di furto con strappo aggravato e continuato in concorso.