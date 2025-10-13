Gli alunni del Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda alla PerugiAssisi: “Seminiamo pace”

Caricamento…





Tra i 200mila partecipanti alla Marcia della Pace PerugiAssisi di domenica 12 ottobre, c’erano anche gli alunni e le alunne dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino–Casacastalda, accompagnati da genitori e insegnanti.

Con i loro cartelloni colorati e sorrisi contagiosi, i piccoli studenti hanno portato un messaggio forte e semplice: “Camminiamo insieme, seminiamo pace”.

Quest’anno la manifestazione ha introdotto una grande novità: la Marcia della Pace dei bambini e delle bambine, che ha preso il via da Bastia Umbra e ha visto la partecipazione di oltre duemila giovanissimi.

“Camminare fianco a fianco per un mondo più giusto, solidale e libero dalla violenza è stato il significato profondo della partecipazione della nostra scuola – spiegano dall’Istituto – un’occasione preziosa per rendere i più giovani protagonisti di un’esperienza educativa e di cittadinanza attiva.”

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla dirigente scolastica Angela Codignoni, agli insegnanti e ai genitori che hanno reso possibile questa giornata di condivisione e impegno.

“Grazie ai nostri piccoli ambasciatori di pace – conclude la scuola – che con la loro energia e i loro sorrisi ci ricordano che il futuro è nelle loro mani, e oggi lo hanno stretto con forza e speranza.”