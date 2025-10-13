Gualdo Tadino, successo al Teatro Talia per i “Racconti Umbri” e “Racconti Toscani” 2025

Caricamento…





Teatro Talia gremito domenica pomeriggio 12 ottobre per la cerimonia di premiazione dei concorsi letterari “Racconti Umbri” e “Racconti Toscani”, edizione 2025, promossi da Historica Edizioni.

L’evento, patrocinato dal Comune di Gualdo Tadino e organizzato dalla casa editrice in collaborazione con la redazione di Gualdo News, ha visto la partecipazione di numerosi autori provenienti da molte parti dell’Umbria e della Toscana.

Gli scrittori sono stati premiati dall’editore Francesco Giubilei e dal direttore responsabile di Gualdo News, Marco Gubbini, che hanno consegnato attestati e copie dei volumi pubblicati.

Sulla copertina del libro dedicato all’Umbria campeggia la Rocca Flea, simbolo di Gualdo Tadino, città scelta come luogo per questa giornata all’insegna della cultura.

I lavori sono stati aperti dal saluto istituzionale del sindaco Massimiliano Presciutti, che ha ringraziato Francesco Giubilei per aver scelto la città di origine di parte della sua famiglia per questo appuntamento, sottolineando l’importanza della scrittura come strumento di valorizzazione del territorio e della memoria collettiva.

Il concorso, riservato alla sezione narrativa e racconti inediti, da diversi anni dà spazio a una pluralità di autori emergenti.

I due volumi con i racconti selezionati sono pubblicati da Historica Edizioni e disponibili nelle librerie umbre e toscane, sul sito ufficiale dell’editore, nelle principali fiere della piccola e media editoria e sui bookstore online.