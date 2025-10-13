Teo Mammucari torna su Rai 2 con “Lo Spaesato”: “A Gualdo Tadino ho trovato una terra che sembrava il paradiso”

Caricamento…





Tra i paesi che ha visitato per questa edizione di “Lo Spaesato” ce n’è uno che l’ha colpita più degli altri?

“Sì, Gualdo Tadino, in Umbria, ma solo perché mai come in quel caso ero partito prevenuto. Io sono un uomo di mare, non so vivere senza e ho pensato che lì avrei fatto fatica. Invece ho trovato una civiltà e un’ospitalità incredibili, una terra che sembrava il paradiso. Ci sono persone educate e accoglienti che organizzano centinaia di cose. Lì ti rendi conto che solo chi dà tutto per scontato non fa mai nulla.”

Con queste parole, rilasciate in una intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Teo Mammucari ha voluto esprimere la sua ammirazione per Gualdo Tadino, una delle tappe che lo hanno maggiormente colpito durante le registrazioni della seconda stagione di “Lo Spaesato”, che riparte questa sera, lunedì 13 ottobre, alle 21.20 su Rai 2.

Il people comedy show torna con sei nuove puntate ambientate in altrettanti borghi italiani, tra cui proprio Gualdo Tadino. In ogni episodio Mammucari racconta la vita nei piccoli centri, lontano dai ritmi caotici delle metropoli, per riscoprire l’autenticità dei luoghi e delle persone.

In questa nuova edizione, Teo non si limita a visitare i paesi, ma è alla ricerca del luogo perfetto in cui trasferirsi. Un paese dove ritrovare un senso di appartenenza, semplicità e comunità e dove la vita scorre al ritmo delle stagioni, delle feste di piazza e delle storie tramandate a voce.

Teo incontra gli abitanti, vive insieme a loro esperienze curiose, si cimenta nei loro mestieri, nelle loro tradizioni, conosce le loro storie e – attraverso il suo sguardo dissacrante e affettuoso – li trasforma nei personaggi di una grande commedia popolare.

La cornice di questa avventura è la serata di stand-up comedy nel teatro storico del paese, dove tutto prende forma. Gli abitanti si radunano in teatro per ascoltare Teo che racconta la sua esperienza, per guardare insieme a lui le clip di cui sono i protagonisti assoluti e per ridere dei suoi racconti. Tra una risata e l’altra, la vera domanda è: sarà questo il paese giusto per iniziare una nuova vita?

Dopo il successo della prima edizione, la nuova stagione si apre con la puntata dedicata a Fuscaldo, in Calabria.

E tra tutte le tappe, Gualdo Tadino rimane quella che Mammucari definisce ‘una rivelazione’, il luogo dove la semplicità e il calore delle persone hanno trasformato lo “spaesato” in un innamorato dei borghi italiani.



