Gualdo Tadino cammina per la pace: anche gli studenti del Casimiri tra i protagonisti della PerugiAssisi

Anche Gualdo Tadino ha portato il suo messaggio di speranza e impegno civile alla Marcia della Pace PerugiAssisi 2025, che ieri, 12 ottobre, ha riunito decine di migliaia di persone provenienti da tutta Italia.

Tra i protagonisti del corteo partito da Bastia Umbra, anche gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”, oltre a quelli del Comprensivo Gualdo Tadino–Casacastalda.

“Una scuola per la pace” è stato lo slogan che ha scandito la partecipazione del “Casimiri” alla Marcia. Studenti e docenti dell’istituto gualdese hanno voluto testimoniare i valori della pace e della non violenza, ribadendo il rifiuto di ogni forma di conflitto e discriminazione, per riaffermare con forza che tutti i popoli della terra hanno il diritto di costruire, sperare e abitare il futuro.

Una partecipazione che ha visto coinvolte anche diverse associazioni e famiglie gualdesi, unite in una giornata che è ormai diventata un appuntamento simbolo di unità e cittadinanza attiva.

L’assessore al Welfare, Politiche Giovanili e dell’Infanzia del Comune di Gualdo Tadino, Gabriele Bazzucchi, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione e per il messaggio lanciato dalla Marcia: “La PerugiAssisi non è solo una passeggiata a livello fisico, ma un percorso educativo e valoriale che coinvolge tutti: istituzioni, scuole, famiglie e cittadini – ha detto – In un tempo vi sono tantissimi conflitti nel mondo ed in cui la pace sembra spesso un traguardo lontano, è fondamentale continuare a seminare nei giovani la cultura del rispetto, della solidarietà e dell’ascolto reciproco. Il futuro delle nostre comunità passa attraverso l’educazione e la consapevolezza delle nuove generazioni e di tutta la cittadinanza”.

“La grande partecipazione di tantissima gente alla Marcia della Pace è motivo di orgoglio e speranza. In un tempo segnato da divisioni e conflitti, il cammino per la pace rappresenta un segnale forte di unità, responsabilità e impegno collettivo” ha affermato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti.

Martedì 14 ottobre altra iniziativa di grande importanza, la “Festa dell’accoglienza” dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda. Sarà una marcia della pace a livello cittadino, dal titolo “Camminiamo insieme, seminiamo pace” dalle ore 9:45 nel centro storico di Gualdo Tadino.