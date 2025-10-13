Gualdo Tadino, il Circolo della Poesia approda in biblioteca

Caricamento…





Il Circolo della Poesia, ideato e coordinato da Gerri Frate, inizia un nuovo percorso approdando presso la Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” di Gualdo Tadino, con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino e della stessa biblioteca.

Il Circolo, nato con successo a gennaio di quest’anno presso i locali del Grottino, si sposta in uno spazio simbolo della cultura per accogliere tutti gli amanti del verso poetico.

​Il nuovo appuntamento, realizzato in partenariato con l’Associazione Peripli, diventerà un ritrovo fisso e prenderà il via sabato 18 ottobre dalle 15:30 alle 17. La partecipazione è libera.

Il primo incontro avrà un tema libero e anche i successivi appuntamenti saranno aperti a tutti: poeti esperti, lettori e semplici curiosi che desiderano avvicinarsi alla poesia.

​L’sssessore alla Cultura, Gabriele Bazzucchi, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa: “La Biblioteca Comunale ‘Ruggero Guerrieri’ si conferma un luogo aperto e stimolante che accoglie sempre più un numero di associazioni, diventando un punto di riferimento essenziale per la comunità. È un piacere ospitare il Circolo della Poesia e sostenere iniziative che erogano servizi utili e arricchenti per i cittadini.”

​Gerri Frate, autore di diverse raccolte, intende radunare estimatori e scrittori per dare vita a un luogo di incontro e condivisione, e così spiega la genesi dell’iniziativa: “L’idea è nata dalla constatazione che mancava un luogo fisico dove gli appassionati potessero incontrarsi regolarmente e discutere di poesia. Volevo creare un punto di riferimento, un luogo di scambio e confronto per lettori e scrittori. Ora, dopo l’avvio positivo presso il Grottino, approdiamo in Biblioteca con l’obiettivo di crescere e coinvolgere attivamente anche le nuove generazioni nel progetto.”

​Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere o contattare il 340 8768529.