Gualdo Tadino, il Circolo della Poesia approda in biblioteca

Il Circolo della Poesia, ideato e coordinato da Gerri Frate, inizia un nuovo percorso approdando presso la Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” di Gualdo Tadino, con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino e della stessa biblioteca.
Il Circolo, nato con successo a gennaio di quest’anno presso i locali del Grottino, si sposta in uno spazio simbolo della cultura per accogliere tutti gli amanti del verso poetico.
Il nuovo appuntamento, realizzato in partenariato con l’Associazione Peripli, diventerà un ritrovo fisso e prenderà il via sabato 18 ottobre dalle 15:30 alle 17. La partecipazione è libera.
Il primo incontro avrà un tema libero e anche i successivi appuntamenti saranno aperti a tutti: poeti esperti, lettori e semplici curiosi che desiderano avvicinarsi alla poesia.
L’sssessore alla Cultura, Gabriele Bazzucchi, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa: “La Biblioteca Comunale ‘Ruggero Guerrieri’ si conferma un luogo aperto e stimolante che accoglie sempre più un numero di associazioni, diventando un punto di riferimento essenziale per la comunità. È un piacere ospitare il Circolo della Poesia e sostenere iniziative che erogano servizi utili e arricchenti per i cittadini.”
Gerri Frate, autore di diverse raccolte, intende radunare estimatori e scrittori per dare vita a un luogo di incontro e condivisione, e così spiega la genesi dell’iniziativa: “L’idea è nata dalla constatazione che mancava un luogo fisico dove gli appassionati potessero incontrarsi regolarmente e discutere di poesia. Volevo creare un punto di riferimento, un luogo di scambio e confronto per lettori e scrittori. Ora, dopo l’avvio positivo presso il Grottino, approdiamo in Biblioteca con l’obiettivo di crescere e coinvolgere attivamente anche le nuove generazioni nel progetto.”
Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere o contattare il 340 8768529.