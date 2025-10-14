“Rifare Gualdo” chiede un sostegno concreto per le famiglie con due o più figli

Caricamento…





Il gruppo consiliare Rifare Gualdo ha presentato in Consiglio comunale un Ordine del Giorno per introdurre agevolazioni economiche sui servizi scolastici comunali di mensa e trasporto a favore delle famiglie con due o più figli.

La proposta prevede una riduzione del 50% delle tariffe già dal secondo figlio e la gratuità totale a partire dal terzo, con accesso regolato dall’attestazione ISEE.

L’obiettivo, affermano dal gruppo consiliare guidato da Simona Vitali, è “offrire un sostegno concreto ai nuclei che, anche senza essere “numerosi” in senso stretto, sostengono spese crescenti per garantire ai propri figli istruzione e servizi di base”.

“Oggi avere due figli significa spesso dover fare i conti con costi sempre più alti per trasporti, mense e attività extrascolastiche“, spiegano le consigliere di Rifare Gualdo.

“Non parliamo di agevolazioni per pochi, ma di una misura che guarda alla maggior parte delle famiglie gualdesi. Le parole sulla natalità e sul sostegno ai fragili vanno bene, ma ora servono atti concreti, scelte amministrative che si vedano nei bilanci e nelle tariffe“, sottolineano.

L’iniziativa si muove nel solco dei principi costituzionali e delle linee guida regionali sulle politiche familiari, che invitano i Comuni a promuovere interventi diretti a sostegno della genitorialità e dell’equità sociale.

Il gruppo propone anche di estendere le agevolazioni ad altri servizi comunali, come nidi, centri estivi e attività sportive, e di istituire un capitolo di bilancio dedicato al sostegno delle famiglie, da finanziare anche con contributi regionali o statali.

“A Gualdo Tadino si parla spesso di attenzione ai fragili e di sostegno alle famiglie, ma raramente queste parole trovano traduzione in atti concreti — aggiungono —. È tempo che le buone intenzioni diventino scelte politiche reali. Perché una comunità che non investe nelle famiglie rinuncia al proprio futuro.”

“Con questa proposta Rifare Gualdo rinnova il proprio impegno per una politica che parta dalle persone, che riconosca il valore sociale ed economico della famiglia e che metta al centro chi, ogni giorno, tiene unita la nostra comunità“, conclude la nota.