Il “Calcio Integrato” torna al Liceo Frezzi–Beata Angela di Foligno, al via la sesta edizione

Riparte, per il sesto anno consecutivo, il progetto “Calcio Integrato”, appuntamento divenuto fisso e molto atteso nel calendario del Liceo “F. Frezzi – Beata Angela” di Foligno.

Un’esperienza nata dalla sinergia tra la scuola, l’AC Foligno 1928 e le cooperative sociali del territorio come La Locomotiva e Ellelle, da sempre impegnate nei percorsi educativi e di integrazione.

L’iniziativa, che unisce studenti con e senza disabilità in un’unica squadra, conferma la sua formula vincente: sport, inclusione e solidarietà in campo, dentro e fuori la scuola.

Il progetto ha preso il via lunedì 6 ottobre e proseguirà fino a giugno 2026. Nato con l’obiettivo, da sempre centrale, di promuovere l’inclusione scolastica e il valore educativo dello sport, continua a crescere e a consolidarsi.

La novità di quest’anno è la collaborazione diretta con la neocostituita formazione di quarta categoria dell’AC Foligno 1928, composta da ragazzi con disabilità e iscritta al Campionato Interregionale di Quarta Categoria divisione Comitato Paralimpico Sperimentale FIGC.

Gli studenti del liceo si alleneranno insieme agli atleti di questa squadra in un percorso condiviso che prevede incontri mensili durante l’orario scolastico e allenamenti settimanali, ogni lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17, presso gli impianti sportivi di Sportella Marini.

A dare ulteriore valore al progetto vi è la partecipazione di alcuni ex calciatori dell’AC Foligno 1928, che metteranno a disposizione dei ragazzi competenze tecniche, esperienze di vita sportiva e la loro sensibilità.

Nel corso dell’anno, inoltre, sono previsti anche momenti di incontro e confronto con altre scuole del territorio, la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e un grande evento conclusivo con squadre integrate locali e regionali.

Da esperienza sperimentale a realtà consolidata, “Calcio Integrato” coinvolge oggi decine di studenti, insegnanti, educatori, famiglie e atleti. La parola d’ordine resta inclusione, con il calcio come strumento di crescita, amicizia e cittadinanza attiva.