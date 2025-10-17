UniTre Parco del Monte Cucco apre il nuovo anno accademico

Caricamento…





Presentazione ufficiale del secondo Anno Accademico 2025/26 dell’Unitre Parco del Monte Cucco.

L’inaugurazione, aperta a tutti, si terrà sabato 18 ottobre alle 17,30 a Costacciaro, presso la Sala San Marco, e sarà l’occasione per svelare le importanti novità che caratterizzeranno il prossimo ciclo di attività e per condividere il successo consolidato del primo anno.

Infatti la scorsa stagione ha fatto registrare un debutto definito straordinario dai promotori grazie alle 90 iscrizioni e a una partecipazione vivace agli appuntamenti. L’associazione quindi rilancia, presentando un’offerta formativa ancor più stimolante e un maggiore coinvolgimento associativo.

L’Unitre propone un nuovo percorso di arricchimento mirato a stimolare la curiosità e la conoscenza. Il programma dei corsi si concentrerà sui temi centrali e di grande interesse: “Arte, Storia e Mito tra Letteratura, Filosofia e Scienza“, temi affiancati da importanti visite culturali volte a rafforzare i contenuti didattici.

La novità strutturale più significativa è la nascita dell’Accademia di Umanità, un organismo che integrerà e amplierà l’azione didattica della sede locale.

L’Accademia si fonderà sui “Gruppi di Lavoro“, aggregazioni di associati volontari che proporranno e realizzeranno attività sociali, culturali e ricreative. Questi gruppi operativi cureranno iniziative che spazieranno dall’organizzazione di viaggi culturali, alla promozione di spettacoli teatrali e musicali, fino a specifici momenti di intrattenimento, rafforzando l’impegno dell’Unitre.

L’associazione manterrà un forte focus sul territorio, confermando l’adesione al progetto “Comunità educante“, un’alleanza strategica con amministrazioni locali e la dirigenza scolastica.

Dopo aver celebrato “I Protagonisti dell’Arte” nel primo anno, l’Unitre 2025/2026 promette di approfondire tematiche culturali con una visione intergenerazionale e un linguaggio accessibile, indagando le opportunità e i cambiamenti della società contemporanea.

“L’invito a partecipare all’incontro di sabato e a iscriversi è esteso a tutti coloro che desiderano coltivare la curiosità, l’impegno sociale e riscoprire il piacere della conoscenza condivisa in un ambiente dinamico e inclusivo. Non mancate per scoprire tutti i dettagli di un anno che si preannuncia ricco di sapere e collaborazione”, concludono dall’Unitre.