UniTre Parco del Monte Cucco apre il nuovo anno accademico

Di
Redazione Gualdo News
-
Caricamento…

Presentazione ufficiale del secondo Anno Accademico 2025/26 dell’Unitre Parco del Monte Cucco.

L’inaugurazione, aperta a tutti, si terrà sabato 18 ottobre alle 17,30 a Costacciaro, presso la Sala San Marco, e sarà l’occasione per svelare le importanti novità che caratterizzeranno il prossimo ciclo di attività e per condividere il successo consolidato del primo anno.

Infatti la scorsa stagione ha fatto registrare un debutto definito straordinario dai promotori grazie alle 90 iscrizioni e a una partecipazione vivace agli appuntamenti. L’associazione quindi rilancia, presentando un’offerta formativa ancor più stimolante e un maggiore coinvolgimento associativo.

L’Unitre propone un nuovo percorso di arricchimento mirato a stimolare la curiosità e la conoscenza. Il programma dei corsi si concentrerà sui temi centrali e di grande interesse: “Arte, Storia e Mito tra Letteratura, Filosofia e Scienza“, temi affiancati da importanti visite culturali volte a rafforzare i contenuti didattici.

La novità strutturale più significativa è la nascita dell’Accademia di Umanità, un organismo che integrerà e amplierà l’azione didattica della sede locale.

L’Accademia si fonderà sui “Gruppi di Lavoro“, aggregazioni di associati volontari che proporranno e realizzeranno attività sociali, culturali e ricreative. Questi gruppi operativi cureranno iniziative che spazieranno dall’organizzazione di viaggi culturali, alla promozione di spettacoli teatrali e musicali, fino a specifici momenti di intrattenimento, rafforzando l’impegno dell’Unitre.

L’associazione manterrà un forte focus sul territorio, confermando l’adesione al progetto “Comunità educante“, un’alleanza strategica con amministrazioni locali e la dirigenza scolastica.

Dopo aver celebrato “I Protagonisti dell’Arte” nel primo anno, l’Unitre 2025/2026 promette di approfondire tematiche culturali con una visione intergenerazionale e un linguaggio accessibile, indagando le opportunità e i cambiamenti della società contemporanea.

“L’invito a partecipare all’incontro di sabato e a iscriversi è esteso a tutti coloro che desiderano coltivare la curiosità, l’impegno sociale e riscoprire il piacere della conoscenza condivisa in un ambiente dinamico e inclusivo. Non mancate per scoprire tutti i dettagli di un anno che si preannuncia ricco di sapere e collaborazione”, concludono dall’Unitre.

Articolo precedenteGualdo Tadino, la storia di Suor Cecilia Nobili rivive in “Pentimenti” di Luciano Tittarelli. Oggi la presentazione
Articolo successivoSuccesso nazionale per la Primaria “Sbarretti” di Nocera Umbra alle Olimpiadi dei Giochi Logici
Redazione Gualdo News
Redazione Gualdo News
https://gualdonews.it
Gualdo News è il nuovo portale di informazione 2.0 della città di Gualdo Tadino.
Facebook Instagram Mail Twitter Youtube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE