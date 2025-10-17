Successo nazionale per la Primaria “Sbarretti” di Nocera Umbra alle Olimpiadi dei Giochi Logici

Caricamento…





Anche quest’anno la Scuola Primaria “Fulvio Sbarretti” di Nocera Umbra conferma eccellenze attraverso la partecipazione alla “XXXV Olimpiade dei Giochi Logici, Linguistici e Matematici” promossi da Gioiamathesis, ente accreditato dal MIUR per la valorizzazione delle eccellenze.

Alcuni alunni, dopo una prima selezione svolta il 28 febbraio, sono arrivati alla finale del 12 maggio, dove, con perseveranza e ragionamento, hanno risolto complessi test di matematica e di logica, a risposta aperta, in cui era indispensabile la comprensione autonoma e sottile di un testo e l’analisi di immagini.

I piccoli finalisti hanno conquistato posizioni importanti nella competizione disputata a livello nazionale, entrando a far parte dell’Albo delle Eccellenze con quattro bambini classificati ai primi tre posti, di cui uno al primo posto.

Per la fascia di età 5-6 anni: Francesco Ferri, classificato terzo, Mikaela Savo e Noemi Pallotta quarte, Brenda Bazzucchi quinta.

Per la fascia di età 7-8 anni: Nicola Britti classificato primo

Per la fascia di età: 9-10 anni: Azzurra Albini, Penelope Lini classificate terze, Diana Ruggeri quarta, Raul Costanzi, Tommaso Coccia e Manuel Cimarelli classificati nei primi 10 posti.

Il 15 ottobre scorso i bambini sono stati premiati, ricevendo medaglie e attestati alla presenza del dirigente Leano Garofoletti e delle insegnanti, che si sono mostrati altamente soddisfatti dei risultati raggiunti.