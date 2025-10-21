Un’aula all’aperto all’Omnicomprensivo di Nocera Umbra grazie alla donazione dell’associazione “Amici del Ciaps”

Caricamento…





L’Istituto Onnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra si arricchisce di un nuovo spazio dedicato all’apprendimento: un’aula all’aperto, realizzata grazie alla generosa donazione dell’associazione “Amici del Ciaps”.

Il nuovo spazio, composto da un tavolo e panche in legno, è stato collocato nel giardino della scuola secondaria di primo e secondo grado e verrà inaugurato venerdì 24 ottobre alle ore 10.

Il luogo è stato concepito per favorire momenti di studio, lettura e confronto, in linea con i principi dell’outdoor education. Un’aula a cielo aperto che permetterà agli studenti di uscire dagli schemi tradizionali della didattica, riscoprendo il valore dell’apprendimento in connessione con la natura.

Particolarmente sentito è stato il ringraziamento delle istituzioni alla famiglia Ciappelloni, che ha voluto ricordare con questo gesto il figlio Daniele, prematuramente scomparso. Un gesto di grande sensibilità e vicinanza al mondo della scuola, che si traduce in una concreta opportunità educativa per le nuove generazioni di Nocera Umbra.

L’assessore Elisa Cacciamani, unitamente al dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo Leano Garofoletti, hanno espresso profonda gratitudine per questo dono, che sarà sicuramente apprezzato dagli studenti e dal corpo docente e che arricchirà in modo significativo l’offerta formativa, promuovendo esperienze didattiche nuove e stimolanti.