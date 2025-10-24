Antidoping, tutti negativi i somari delle quattro Porte

Caricamento…





Tutti negativi all’esame antidoping i quattro somari impiegati nell’ultima edizione dei Giochi de le Porte. E’ questo il risultato all’esito dei prelievi effettuati immediatamente al termine della corsa a pelo.

A occuparsi dei referti è stato UNIRELAB laboratorio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Secondo la nuova normativa, entrata in vigore lo scorso aprile, gli esami per rilevare eventuali tracce di doping nel sangue dei equidi hanno dato esito negativo.

“L’applicazione della nuova normativa è stato frutto di un percorso congiunto tra Ente Giochi de le Porte, Comune di Gualdo Tadino, ASL e le singole Porte, mostrando ancora una volta grande attenzione e sensibilità finalizzata alla tutela e alla salvaguardia della salute e del benessere degli asini e mostra come gli interessi degli animali siano di assolutamente e di primaria importanza per il popolo dei Giochi”, commenta il Gonfaloniere Alessandro Cesaretti in rappresentanza dei Priori.

Anche il presidente dell’Ente Giochi, Christian Severini, ha rivolto un plauso a Priori, somarai, addetti alle stalle e veterinari delle Porte per la sensibilità dimostrata, anche in questa occasione, nei confronti dei protagonisti a quattro zampe della manifestazione settembrina.