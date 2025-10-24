“Una giornata sotto il Sole”, a Sigillo la scuola primaria diventa un osservatorio astronomico

Caricamento…





Il cortile del plesso scolastico di Sigillo si è trasformato, per un’intera mattinata, in un vero e proprio laboratorio scientifico a cielo aperto.

In occasione della Giornata di Osservazione Solare, organizzata in collaborazione con l’Associazione Astronomica Umbra, circa 80 alunni della scuola primaria hanno vissuto un’esperienza unica e coinvolgente: osservare in tempo reale la nostra stella, il Sole, con le sue macchie solari, le protuberanze e l’attività magnetica che ne caratterizzano la superficie.

I piccoli astronomi hanno potuto guardare attraverso i telescopi professionali messi a disposizione dall’associazione, il volto del Sole.

Gli studenti, guidati dai propri insegnanti e affiancati dagli esperti dell’associazione, hanno osservato con attenzione imparando a riconoscere i fenomeni che animano la superficie della nostra stella.

Grazie all’utilizzo di strumentazione professionale dotata di filtri solari certificati e seguendo procedure rigorose, l’attività si è svolta in piena sicurezza, con ogni gruppo seguito individualmente.













Grazie ai telescopi H-alpha e agli strumenti d’osservazione di ultima generazione dell’Associazione Astronomica Umbra, gli esperti hanno offerto ai ragazzi una visione ravvicinata e inedita del disco solare, mostrando le aree più dinamiche della nostra stella con un livello di dettaglio straordinario.

Durante le osservazioni, gli astrofili hanno spiegato in modo semplice e coinvolgente i fenomeni visibili, il ciclo delle macchie solari, i meccanismi dell’attività magnetica del Sole e le sue influenze sulla Terra, come la formazione delle aurore boreali e gli effetti sulle comunicazioni radio, rispondendo alle numerose domande dei ragazzi.

Gli studenti hanno infine disegnato il disco solare così come lo vedevano al telescopio, realizzando piccole schede osservative che resteranno come ricordo della giornata.

L’Associazione Astronomica Umbra ha voluto rivolgere “un sentito ringraziamento alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Sigillo, Rosa Goracci, che ha sostenuto con entusiasmo l’iniziativa riconoscendone il grande valore educativo e formativo. Un plauso anche alle insegnanti del plesso, che hanno coordinato le classi e gestito i turni con precisione e dedizione, garantendo il perfetto svolgimento dell’attività.”



