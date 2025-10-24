“AVANTI POPOLO” di Nello Teodori in esposizione a Roma per i 40 anni della Galleria La Nuova Pesa

Caricamento…





La storica galleria romana La Nuova Pesa celebra quarant’anni di attività con un grande evento espositivo e tra i protagonisti ci sarà anche l’artista gualdese Nello Teodori.

La sua opera “AVANTI POPOLO” figura infatti tra i lavori selezionati per “XL. Memorie in divenire”, mostra che verrà inaugurato sabato 25 ottobre negli spazi di via del Corso 530, a pochi metri da Piazza del Popolo.

L’esposizione riunisce 180 artisti tra i più significativi della scena italiana e internazionale, una sola opera per ciascuno, in un’unica installazione corale che abbraccia quattro decenni di ricerca, incontri e trasformazioni artistiche.

Un racconto visivo che raccoglie e intreccia le molteplici voci che hanno segnato la storia della galleria fondata da Simona Marchini nel 1985, luogo centrale per il confronto culturale nella Capitale e non solo.

La mostra, che sarà visitabile fino al 30 dicembre 2025, si configura come una grande quadreria contemporanea: linguaggi diversi che dialogano tra loro generando memoria, ma anche visioni rivolte al futuro. “Una memoria che non si chiude in sé stessa, ma resta aperta, pronta a essere riletta e a generare ulteriori possibilità di dialogo”, sottolinea il testo curatoriale.

AVANTI POPOLO, l’opera di Nello Teodori, è ambientata nella chiesa di San Pietro a Gubbio.

C’è una corale davanti all’altare che sta eseguendo dei brani, e da dietro, tra gli spettatori, si riconoscono i rappresentanti delle istituzioni cittadine tra cui il vescovo e il sindaco.

Costruita su uno scatto della fine degli anni Ottanta di Gian Franco Gavirati, la foto originale è stata virata in rosso, come a raffigurare una bandiera, e in sovrapposizione, sulla mediana orizzontale, è stata inserita la scritta AVANTI POPOLO, una esortazione che assume molteplici significati, non necessariamente ideologici.

AVANTI POPOLO è un progetto presentato da Nello Teodori per la prima volta, in occasione della Biennale d’Arte di Gubbio del 1994. Su tutte le alzate della scala nobile del Palazzo Ducale erano state collocate delle targhe con la scritta, appunto, AVANTI POPOLO, una installazione, palcoscenico anche di una performance, tradotta poi in un video con relativi lavori fotografici.