Lorenzo, una storia di forza e speranza che parte da Gualdo Tadino e arriva su Rai3

Martedì 28 ottobre alle ore 23 andrà in onda su Rai 3 una nuova puntata di “Dottori in corsia”, la docu-serie condotta da Eleonora Daniele e realizzata all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, centro pediatrico di eccellenza a livello europeo.

Il programma racconta casi reali di bambini che affrontano percorsi clinici complessi, seguendoli dal momento del ricovero o dell’avvio delle terapie fino al ritorno a casa, accanto alle loro famiglie e ai medici che li accompagnano.

Tra i protagonisti dell’episodio ci sarà Lorenzo, il piccolo gualdese che sin dalla nascita combatte contro una patologia unica al mondo che ha colpito il suo volto. Una sfida che Lorenzo e i suoi genitori affrontano con grande coraggio.

Il suo percorso è seguito dall’equipe del professor Mario Zama, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica e Maxillofacciale del Bambino Gesù, insieme agli straordinari professionisti del reparto, impegnati ogni giorno nel ridare speranza e futuro ai loro piccoli pazienti.

Dottori in corsia accende i riflettori sulla medicina d’avanguardia e sul valore umano della cura.

Un viaggio che unisce la sfida della scienza alla forza delle emozioni. Attraverso il punto di vista dei ragazzi, la docuserie mostra l’irruzione della malattia nella quotidianità, ma anche la vita fuori dall’ospedale.

Un’occasione per conoscere più da vicino il lavoro degli specialisti e la determinazione delle famiglie, tra cui quella di Lorenzo.