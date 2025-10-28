“Chiara e Francesco: vite in dialogo” al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino

Prosegue il percorso di eventi legati alla rassegna “Francesco, il cammino di Gualdo” promossa dal Comune di Gualdo Tadino in vista delle celebrazioni francescane del 2026.
Questa sera, martedì 28 ottobre alle ore 21, il Teatro Don Bosco ospiterà l’appuntamento dal titolo “Chiara e Francesco: vite in dialogo”, un incontro dedicato al profondo legame spirituale che unì i due santi di Assisi.
L’iniziativa, a ingresso libero, propone una riflessione aperta alla cittadinanza per riscoprire la straordinaria attualità del messaggio di Francesco e Chiara. Due figure diverse ma complementari, unite dallo stesso ideale di vita evangelica, capaci ancora oggi di parlare al cuore dell’uomo contemporaneo.
La serata vedrà l’intervento di don Luca Di Panfilo, docente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”.
L’evento è organizzato in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Gualdo Tadino, con lo stesso Istituto “Casimiri” e con l’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino-Casacastalda.
“Chiara e Francesco: vite in dialogo” si inserisce nel calendario di iniziative che accompagneranno la città verso il 2026, anno in cui ricorrerà l’ottavo centenario della morte di San Francesco.