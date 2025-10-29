Camminata Rosa e “Chiara e Francesco”: due successi per la Commissione Pari Opportunità di Gualdo Tadino

Caricamento…





La Commissione Pari Opportunità del Comune di Gualdo Tadino esprime grande soddisfazione per l’ottima riuscita delle iniziative promosse negli ultimi giorni, che hanno registrato una ampia partecipazione da parte di cittadini, famiglie e studenti.

Domenica 26 ottobre si è svolta la “Camminata Rosa con gli amici a 4 zampe”, promossa in collaborazione con i Volontari del Canile Rifugio di Gualdo Tadino, dedicata alla promozione della salute e al benessere collettivo.

All’iniziativa hanno aderito numerosi partecipanti insieme ai loro animali con i quali hanno percorso le vie e i vicoli del centro cittadino per riflettere sull’importanza della prevenzione e per diffondere messaggi di solidarietà e rispetto verso ogni forma di vita.

Grande riscontro anche per la serata di martedì 28 ottobre, dal titolo “Chiara e Francesco: vite in dialogo”, organizzata in collaborazione con le istituzioni scolastiche della città e inserita nel programma della rassegna “Francesco, il cammino di Gualdo”.

L’evento, ospitato al Teatro Don Bosco, ha unito spiritualità, riflessione e testimonianza, coinvolgendo il pubblico attraverso la proiezione di spezzoni del film dedicato a Santa Chiara e gli interventi di Fra Luca Di Panfilo, docente di religione all’Istituto “Raffaele Casimiri”, insieme a Suor Rasielle, Suor Adelaide, Fra Paolo Maria e Fra William.

L’incontro ha affrontato temi profondi come la vocazione, la fede e l’amore verso se stessi e gli altri.

Le due iniziative rientrano nel calendario annuale della Commissione Pari Opportunità, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, e mirano a sensibilizzare la cittadinanza su temi sociali, culturali e valoriali di grande attualità.

“Eventi come questi – ha dichiarato Gabriele Bazzucchi, assessore comunale al Welfare e membro della Commissione Pari Opportunità – rappresentano un segnale importante di quanto la nostra comunità sia attenta ai temi della parità, dell’inclusione e della formazione. La partecipazione di tanti cittadini, giovani in particolare, è la prova concreta di un tessuto sociale vivo e solidale”.

La presidente della Commissione Pari Opportunità, Alessia Raponi, ha espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle iniziative: “Siamo felici di vedere come la cittadinanza abbia risposto con entusiasmo. Il nostro impegno prosegue con l’obiettivo di costruire spazi di dialogo, confronto e crescita collettiva, promuovendo valori di rispetto e pari dignità per tutte e tutti”.