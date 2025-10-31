Premiato l’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino tra i “Luoghi di lavoro che promuovono salute”

Caricamento…





La Regione Umbria, nel corso di una cerimonia tenutasi a Palazzo Donini, ha premiato 23 tra imprese e realtà del territorio che si sono distinte per il loro impegno nel promuovere salute e benessere nei luoghi di lavoro.

Tra i soggetti che hanno ricevuto il riconoscimento figura anche il presidio ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino per le buone pratiche messe in campo a favore della salute dei lavoratori e per la creazione di un ambiente professionale sano e inclusivo.

L’Usl Umbria 1 ha ricevuto un secondo premio anche per la Casa della Salute di Marsciano.

L’iniziativa rientra nel programma regionale “Luoghi di lavoro che promuovono salute”, parte del Piano Regionale della Prevenzione che punta a diffondere modelli organizzativi orientati al benessere dei dipendenti.

Le aziende e gli enti premiati, tra cui per l’Alto Chiascio figura anche Colacem Spa sia con la sede di Gubbio che con lo stabilimento di Ghigiano, hanno adottato, nell’anno 2024, l’approccio “Total Worker Health”, promuovendo corretta alimentazione, attività fisica, contrasto al fumo e all’abuso di alcol e favorendo ambienti lavorativi più sani, sicuri e sostenibili.

“La salute e il benessere dei nostri lavoratori sono il bene più prezioso e il vero motore della nostra economia – ha dichiarato la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti – Le aziende premiate oggi dimostrano che un impegno concreto nella prevenzione e nella promozione di stili di vita sani non è solo un dovere etico, ma un investimento lungimirante che produce valore per tutta la comunità umbra. Rispetto allo scorso anno abbiamo avuto un significativo incremento delle adesioni da parte delle aziende e questo ci spinge a continuare nell’opera di sensibilizzazione al fine di estendere le buone pratiche adottate a tutto il territorio regionale”.