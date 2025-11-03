Gualdo Tadino sul podio mondiale, bronzo per il giovane Francesco Anderlini ai Mondiali di freccette

Caricamento…





Francesco Anderlini ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Juniores ai Campionati Mondiali di Freccette (IDF World Soft Dart Championships 2025), svoltisi dal 26 al 31 ottobre presso l’Hotel X-Bionic Sphere di Samorin, in Slovacchia, una delle più prestigiose sedi sportive europee.

Un risultato straordinario, frutto di concentrazione, tecnica e grande maturità sportiva, che conferma la crescita costante di Anderlini, ormai considerato uno dei migliori giovani interpreti italiani della disciplina.

Il talento e la determinazione hanno permesso di raggiungere questo prestigioso traguardo al dodicenne gualdese gioca per l’Asd Circolo Gualdo del delegato Fidart Umbria, Paolo Raggi, con sede presso il circolo dello stadio comunale “Carlo Angelo Luzi”.

Francesco ha iniziato fin da bambino a praticare le freccette, sostenuto da una famiglia che ha creduto da subito nelle sue potenzialità, accompagnandolo in ogni tappa del suo percorso agonistico. Negli ultimi anni ha saputo trasformare la sua passione in risultati concreti, diventando un punto di riferimento per il settore giovanile nazionale.

Nel 2023 aveva già sfiorato l’impresa, conquistando a Benidorm il titolo di vicecampione d’Europa Juniores in coppia con l’altro gualdese Christopher Raggi.

Nel 2025, dopo essersi laureato Campione d’Italia, è arrivata la definitiva consacrazione con la qualificazione diretta al Mondiale 2026, dove potrà inseguire nuovi traguardi e proseguire la sua crescita sportiva.

Al suo fianco, durante l’avventura mondiale, l’Italia ha potuto contare su un gruppo di giovani di talento e grande spirito di squadra, guidati dal coach Luca Dal Fitto, figura chiave del movimento giovanile FIGeST e punto di riferimento della Nazionale.

Azzurri che in Slovacchia hanno fatto la storia diventando campioni del mondo a squadre, vice campioni del mondo di doppio Bullshooter e terzi classificati nel singolo Bullshoter.