“Eleonora Mombel” porta la Belle Époque al Teatro Talia per la Rassegna di Arte Teatrale

Caricamento…





Quarto spettacolo nell’ambito della Rassegna di Arte Teatrale di Gualdo Tadino, organizzata da Note di Teatro.

Al teatro Talia sabato 8 novembre alle ore 21 andrà in scena “Eleonora Mombel“, scritto e diretto da Alessandro Vinti, portata sul palco dalla compagnia Gli Amici del Teatro di Colombella.

Lo spettacolo racconta una vicenda intrisa di cinismo dove i buoni sentimenti sono appena percepibili: o grazie alla loro eco lontana, o relegati all’ingenuità di pochi individui, incorrotti per giovinezza o follia.

La follia è l’altro tema di questa commedia ambientata nella Perugia della Belle Époque. Un’epoca dove la psicoanalisi di Freud era, anche se per poco, ancora di là da venire e i “pazzi“ affidati a scienziati che, oggi, giudicheremmo pazzi a loro volta.

Nella casa di campagna dello psichiatra e docente universitario Simeone Gatto Pieri, infatti, tra dinamiche familiari e professionali si consuma il percorso di “cura” di Eleonora Mombel, moglie del professore. Un percorso che si rivela, fin da subito, non così finalizzato a farla stare meglio. Ma i confini tra follia e sanità mentale sono così sottili e imprevedibili…

Un intreccio tutto da gustare, per ridere e riflettere, accompagnati da un allestimento curata in ogni dettaglio, dalla scenografia, alle musiche originali.

LA COMPAGNIA – Gli Amici del Teatro di Colombella diventano un’associazione istituzionalizzata nel 1980, ma la passione per il teatro in paese era già iniziata nei primi anni del secolo, e costruiscono una storia di successo narrata ampiamente nel libro “Tutti sul Palco” edito nel 2022.

Dal 2014 l’associazione (affiliata alla UILT – Unione Italiana Libero Teatro) con il suo Consiglio ha intrapreso un percorso di valorizzazione costante della struttura e del canale espressivo teatro.

A livello artistico, dopo l’abbandono, parziale delle rappresentazioni dialettali, hanno investito nella messa in scena di testi in lingua, editi e inediti, soprattutto grazie alla sinergia con Alessandro Vinti, e nella ricerca di forme nuove d’intrattenimento, diventando punto di riferimento artistico per la zona di Perugia Nord.

Tanti gli spettacoli autoprodotti e altrettanti quelli ospitati, nel corso dell’annuale cartellone teatrale. Di sperimentazione in sperimentazione, ogni stagione si è mossa tra generi differenti, dalla prosa alla musica, dalla lirica al tango, dagli apericena con mistero, agli spettacoli per ragazzi.

𝐄𝐋𝐄𝐎𝐍𝐎𝐑𝐀 𝐌𝐎𝐌𝐁𝐄𝐋 | 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐢𝐧 𝐝𝐮𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐕𝐢𝐧𝐭𝐢

Interpreti:

Barbara Gori – Eleonora Mombel

Alessandro Vinti – Simeone Gatto Pieri

Chiara Catana – Orsola Gatto Pieri

Andrea Siena – Terenzio Gatto Pieri

Filippo Orsini – Edmondo Gastard

Daniela Grelli – Isotta

Stefano Rossi – Evodio

Adelio Catana – Argante Lazzari

Elena Sofia Chialli – Virginia Lazzri

Belinda Moretti – Enrichetta Parnass

Brigida Lazard – Lucia Bianchi

Prenotazioni:

Cell.: 3476431651

WhatsApp: 3703718176