Sabato 8 novembre Fossato diventa “di Vino” con le Cantine di San Martino

Torna a Fossato di Vico l’appuntamento con “Le Cantine di San Martino”, una giornata interamente dedicata alla tradizione, al vino novello e ai sapori del territorio.

Sabato 8 novembre il centro storico fossatano sarà animato da un ricco programma culturale, enogastronomico e ricreativo, rivolto a visitatori di ogni età.

La manifestazione prenderà il via alle 14 con il Trekking di San Martino, un’escursione guidata alla scoperta del foliage dei boschi di Fossato di Vico, con aperitivo e tagliere finale. Un percorso immersivo nella natura locale, adatto anche ai camminatori meno esperti.

Alle 15, presso il Teatro Comunale, si terrà la tradizionale gara del vino novello, d’annata, vino spumante e olio novello prodotti dalle realtà locali con giudici esperti del settore.

Alle 17 gli spazi delle Ex Carceri apertura dell’esposizione degli elaborati scolastici realizzati dai ragazzi delle scuole di Fossato di Vico.

Seguirà alle 18 l’apertura ufficiale delle cantine del centro storico, con tour degustazione vini. Grazie a un voucher dedicato sarà possibile assaggiare quattro calici selezionati e ricevere un kit degustazione.

Nella stessa fascia oraria apriranno anche i punti ristoro dislocati tra le Vie Le Rughe, gli spazi delle Ex Carceri e i forni del borgo, proponendo panini con braciole e salsicce, arrosticini, pizze al taglio, fritti misti, castagne e dolci tipici.

A concludere la giornata, dalle 22, la festa si sposterà in Via Roma con il dj Set in Taverna per divertirsi fino a tarda notte.

L’evento nasce grazie alla collaborazione tra Associazione Medioevo Fossatano, Comune di Fossato di Vico, Pro Loco e Avis Fossato di Vico con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze enogastronomiche e il patrimonio culturale di Fossato di Vico.

Informazioni e prenotazioni:

Trekking di San Martino (WhatsApp):

Daniele +39 338 8428901 – Pietro +39 338 3492686