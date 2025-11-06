A Gualdo Tadino e Gubbio il prestigioso “Premio dei Presidenti”, i due Comuni tra i quattro vincitori italiani

Caricamento…





I Comuni di Gualdo Tadino e Gubbio sono tra i soli quattro enti italiani sotto i 40.000 abitanti ad aggiudicarsi il Premio dei Presidenti 2025, il prestigioso riconoscimento istituito nel 2020 dai Presidenti Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier per valorizzare la cooperazione tra realtà italiane e tedesche.

Un successo straordinario per l’Alto Chiascio, che si ritrova quest’anno rappresentato da due progetti vincitori su scala internazionale, insieme alle rispettive città gemellate di Schwandorf (per Gualdo Tadino) e Wertheim (per Gubbio).

Il premio, finanziato congiuntamente dai Ministeri degli Esteri italiano e tedesco e selezionato da una giuria italo-tedesca paritetica di cui fa parte anche Anci, intende valorizzare progetti di cooperazione nei settori Giovani e dialogo intergenerazionale, Impegno civico, Europa e cultura della memoria, Sostenibilità e Coesione sociale.

GUALDO TADINO PREMIATA PER IL PROGETTO “GIOVANI AMBASCIATORI D’EUROPA” – Il risultato è stato reso ufficiale attraverso la pubblicazione sul sito del Bundespräsidialamt (l’Ufficio del Presidente federale

tedesco) e dell’Ambasciata d’Italia a Berlino.

Gualdo Tadino e Schwandorf hanno vinto nella categoria dei Comuni minori con il progetto “Giovani Ambasciatori d’Europa: Cultura, Tradizione e Innovazione per l’Integrazione”, che unisce tradizione, innovazione tecnologica e cittadinanza attiva per promuovere l’integrazione europea tra giovani italiani e tedeschi.

Attraverso un mix di attività culturali, didattiche e digitali si valorizzano le tradizioni locali (Giochi de le Porte e Pentecost Festival) come veicoli di identità europea, si sviluppano competenze linguistiche e digitali, e si stimola la partecipazione civica e la sostenibilità ambientale.

“Ottenere questo prestigioso riconoscimento internazionale ed essere premiati a Berlino direttamente dal Presidente della Repubblica Italiana Mattarella e dal Presidente della Repubblica Federale Tedesca, Steinmeier ci riempie di soddisfazione e ci conferma che la strada intrapresa, fatta di dialogo, cooperazione e apertura verso l’Europa, è quella giusta – commenta il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti.

Il primo cittadino ha sottolineato che la vittoria con Schwandorf “premia anni di impegno, scambi culturali e amicizia sincera tra le nostre comunità” e che Gualdo Tadino “oggi rappresenta con fierezza l’Umbria e l’Italia in Europa, portando in alto il nome della nostra città, dimostrando che anche dai piccoli centri possono nascere grandi esempi di solidarietà, cultura e futuro condiviso.”

LA CERIMONIA A BERLINO IL 15 NOVEMBRE – Il sindaco Presciutti sarà a Berlino il 15 novembre, presso il Palazzo Bellevue, residenza ufficiale del Presidente federale Steinmeier, per partecipare alla cerimonia di premiazione. Si tratta della terza edizione del “Premio dei Presidenti per la cooperazione tra comuni tra Germania e Italia”. Istituito dai due presidenti nel 2020, il premio verrà assegnato per la terza volta, dopo il 2021 e il 2023, a città e comuni di entrambi i Paesi.

Dopo la premiazione è prevista una tavola rotonda sul tema “Vecchia e nuova mobilità in Europa: 70 anni di accordo di reclutamento italo-tedesco e scambi scientifici oggi”.

La discussione, moderata dal giornalista televisivo Markus Lanz, esaminerà l’evoluzione delle relazioni italo-tedesche nel corso degli anni. L’evento al Bellevue Palace si svolge nell’anno in cui, a dicembre, ricorre il 70° anniversario dell’accordo di reclutamento italo-tedesco. L’anno prossimo ricorrerà anche il 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Germania e Italia.

I VINCITORI 2025

Categoria Comuni maggiori (oltre 40.000 abitanti):

Bologna – Münster

Pistoia – Zittau

Categoria Comuni minori (fino a 40.000 abitanti):