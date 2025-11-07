Lavori sulla Perugia-Ancona, da lunedì chiuso il tratto Branca-Fossato di Vico in direzione Ancona

Sulla strada statale 318 “di Valfabbrica” (la Perugia-Ancona) sono in corso i lavori di risanamento profondo della pavimentazione tra Gubbio e Fossato di Vico.
Il traffico è attualmente regolato a doppio senso di marcia su una carreggiata ed è chiuso l’ingresso in direzione Perugia per chi proviene da Gubbio transitando sulla Pian d’Assino.
Per consentire l’avanzamento dei lavori, da lunedì 10 novembre sarà temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Ancona tra Branca e Fossato di Vico.
Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Branca e rientro allo svincolo “Gualdo Tadino/SS3”.
Al completamento di questa fase, previsto entro 10 giorni, il cantiere sarà rimosso per il periodo invernale. I lavori riprenderanno in primavera nel tratto successivo verso Ancona e non interesseranno l’innesto con la SS219 Pian d’Assino.
L’intervento comprende la rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre 60 centimetri di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto di tipo drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche.
Tali modalità di intervento consentono un innalzamento degli standard di sicurezza stradale e una lunga durata delle opere nel tempo.