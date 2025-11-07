Rifare Gualdo: “Sbloccati oltre 1,2 milioni di euro per l’intervento sull’edificio del Casimiri”

Caricamento…





In arrivo 1.249.240 euro all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria per l’intervento previsto sull’edificio che ospita la sede di Viale Don Bosco dell’Istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino, per il quale sono previsti complessivamente 8.172.000 euro. Soldi che serviranno a realizzare interventi di adeguamento e miglioramento sismico della scuola.

A darne notizia è il gruppo consiliare Rifare Gualdo. “Si tratta di un risultato atteso da tempo e che abbiamo seguito da vicino, sollecitando più volte gli uffici competenti – affermano le consigliere Simona Vitali, Chiara Casciani e Cinzia Natalini – Grazie alla sensibilità del Governo e della Struttura commissariale, e alla loro attenzione alle nostre istanze, un’ordinanza speciale del 2021 trova finalmente uno sbocco con risorse certe.”

Il gruppo ricorda di aver posto il tema anche nell’ultimo Consiglio Comunale: “Come spesso accade – proseguono – ci sono arrivate solo risposte vaghe e i soliti ‘stiamo facendo’. Per questo abbiamo deciso di interessarci direttamente alla questione, e oggi i fatti dimostrano che l’impegno concreto porta risultati.”

“L’arrivo dei fondi per il Casimiri – concludono le consigliere di Rifare Gualdo – rappresenta un segnale tangibile di attenzione verso la nostra città e verso una scuola che ha formato generazioni di gualdesi. Continueremo a lavorare così: con serietà, trasparenza e nell’unico interesse di far bene per la comunità tutta.“