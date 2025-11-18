Alda Merini ispira “L’arte di essere donna”, gli scatti di Emanuela Caso in mostra a Gualdo Tadino

In vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Gualdo Tadino propone un evento di profonda riflessione sull’identità femminile, inaugurando domenica 23 novembre alle ore 17, presso il Centro Culturale Casa Cajani, la mostra fotografica, accompagnata dal catalogo, “L’arte di essere donna” di Emanuela Caso.

Il progetto, promosso da Comune di Gualdo Tadino, Polo Museale e Commissione Pari Opportunità, si presenta come un profondo viaggio nell’identità femminile, liberata da stereotipi e idealizzazioni.

La mostra e il libro, a cura di Simona Marani, nascono da una ricerca dell’artista che dialoga intensamente con il “corpo della poesia” di Alda Merini.

Come sottolineato nella prefazione, il lavoro di Emanuela Caso celebra “l’arte di essere autentica”, esplorando la vitalità dissennata e la complessità dell’anima femminile, sulla scia del lessico poetico della Merini che invitava a sondare “gli abissi e le elevazioni più estreme”.

Attraverso i suoi scatti, Emanuela Caso abbandona l’iconografia idealizzata per abbracciare la donna vera, fatta di imperfezioni, fragilità e forza impetuosa.

La sua è una poetica che, come descritto dal contributo di Cosimo Damiano Damato, mette in scena “visioni di donne imperfette, maledette, commoventi, benedette”, dove le figure femminili sono “rosari da recitare senza corona”, in un tentativo di volo, caduta e slancio. La fotografa restituisce corpi in attesa e in movimento, sfidando la consuetudine di falsificare la natura delle cose.

Presenterà il progetto la psicologa e poetessa Cristina Roncigli. Interverranno le autorità cittadine con i saluti del sindaco Massimiliano Presciutti e dell’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi.

Al termine sarà letta una poesia di Clara Pennoni, appassionata di fotografia e prosa, che ha saputo cogliere con rara sensibilità le sfumature dell’animo femminile.

La mostra sarà visitabile fino al 14 dicembre, aperta da giovedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con ingresso libero. Per maggiori informazioni www.polomusealegualdotadino.it