Ospedali illuminati di rosso, a Branca e Castello una settimana di eventi contro la violenza sulle donne

Eventi formativi, convegni e iniziative artistiche: anche quest’anno gli ospedali di Gubbio – Gualdo Tadino e di Città di Castello hanno organizzato alcune iniziative in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra ogni anno il 25 novembre.

Le attività rientrano nella quinta edizione dell’(H) Open Week, in programma dal 21 al 27 novembre e organizzata da Fondazione Onda Ets, e sono inseriti anche nel programma di “Umbria contro ogni genere di violenza”, il contenitore di eventi promosso dalla Regione Umbria in collaborazione con le aziende sanitarie e ospedaliere del territorio.

L’obiettivo è supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

Durante tutta la settimana, dalle 18 alle 23 le facciate dei due ospedali dell’Usl Umbria 1 saranno illuminate di rosso e nelle hall saranno presenti anche delle installazioni artistiche contro la violenza, come scarpe rosse, quadri, fotografie e immagini contro la violenza.

Inoltre all’ospedale di Branca lunedì 24 novembre, dalle 10 alle 13 presso l’Auditorium, ci sarà “Contrasto ad ogni forma di violenza”, una mattinata aperta alla popolazione, con il coinvolgimento attivo delle scuole di ogni ordine e grado.

All’ospedale di Città di Castello si terranno varie iniziative. Venerdì 21 novembre, dalle 10 alle 13 presso la sala convegni della direzione sanitaria, sarà in programma un evento formativo, aperto anche alla cittadinanza, sulla gestione dell’accesso delle donne vittime di violenza nei Pronto Soccorso aziendali. Nel pomeriggio, dalle ore 15 nell’ingresso principale, si terrà “Voci per la libertà”, spettacolo multidisciplinare che unisce musica, canto e poesia. Martedì 25, dalle 11,30 alle 13,30 sempre presso l’ingresso, andrà in scena “Danza per la vita”.