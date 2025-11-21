Sul sentiero dei mattoni gialli, in scena al Talia la fiaba immortale del Mago di Oz

Arriva questa sera a teatro un’ondata di pura magia. Debutta infatti questa sera 21 novembre alle ore 21.15 al Teatro Talia “Il Grande Mago di Oz”, il nuovo spettacolo diretto da Alessandro Bossi.

Un appuntamento che promette di trasportare grandi e piccoli lungo il celebre sentiero di mattoni gialli, nel cuore del mondo fantastico creato da L. Frank Baum, che sarà replicato sabato 22 novembre sempre alle 21.15.

Sul palco musica, danza e recitazione in una versione scenica che farà rivivere la fiaba senza tempo del “Mago di Oz”.

Il cast condurrà il pubblico in un viaggio incantato popolato da Dorothy, dal Leone Codardo, dallo Spaventapasseri, dall’Uomo di Latta e dal fedele cagnolino Totò, in un susseguirsi di atmosfere colorate, emozioni e colpi di scena.

A firmare i costumi sono ALXS Couture e Simona Carletti, mentre le coreografie sono curate da Umbria Ballet Gubbio – Gualdo Tadino e dirette da Valentina Pierini.

La scenografia è di Mariapia Frillici, Massimiliano Cusarelli, Paolo Castagnoli e Luca Bellucci. Luci e audio di Marco Coldagelli e Simone Pascolini.

Lo spettacolo è rivolto a spettatori di tutte le età, con il Talia che per due serate sarà un luogo dove immaginazione e realtà si fonderanno.