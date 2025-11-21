Nocera Umbra presenta il suo Natale, ecco gli eventi di fine e inizio anno

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, la città di Nocera Umbra si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico di luci ed eventi.

Le luminarie che attraverseranno tutto il centro cittadino, il grande albero di Natale in piazza Umberto I, i presepi diffusi lungo le vie del centro storico e le scenografiche renne di Piazza Caprera accompagneranno una programmazione ricca e variegata, pensata per coinvolgere grandi e piccoli.

Il cartellone degli appuntamenti propone iniziative per ogni età: per i più piccoli ecco la Casa di Babbo Natale a Palazzo Camilli, mentre gli adulti avranno l’opportunità di partecipare a momenti culturali come “Poetare all’ora del tè”, oltre a godere di numerosi concerti e spettacoli teatrali ospitati al Teatro Alphatenia.

Il 25 dicembre torna la tradizionale “Christmas Run”, uno degli appuntamenti più attesi, mentre il 26 dicembre sarà protagonista l’affascinante Presepe Vivente delle Cese, rappresentazione che ogni anno richiama un vasto pubblico valorizzando le tradizioni locali.

Il nuovo anno si aprirà con “Un augurio per il mondo”, in programma il 1° gennaio in Piazza San Filippo per accompagnare la comunità nocerina nell’ingresso del 2026 con lo spirito di unità e accoglienza che da sempre caratterizza la città.

“Il nostro ringraziamento va a tutte le associazioni che si impegnano per rendere Nocera Umbra sempre più ricca di iniziative capaci di rallegrate i nostri cittadini e i tanti turisti che animano le case vacanze nel periodo natalizio”, ha dichiarato il sindaco Virginio Caparvi, sottolineando il valore della collaborazione e della partecipazione attiva delle realtà del territorio.