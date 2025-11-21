Cerqueto, il Comune mette a bando l’ex farmacia e tre locali per studi medici e servizi sanitari

Sono stati pubblicati dal Comune di Gualdo Tadino due distinti avvisi di manifestazione di interesse finalizzati alla locazione di altrettanti immobili comunali situati nella frazione di Cerqueto, in Via Aldo Moro, da destinare ad attività sanitarie, socio-sanitarie o ad esse affini.

Gli avvisi riguardano:

L’immobile sito al civico n. 61, già sede della ex farmacia comunale.

Tre locali situati al civico n. 65, idonei ad accogliere studi medici, ambulatori, poliambulatori specialistici, attività riabilitative e altre funzioni compatibili con le normative vigenti.

Entrambi gli avvisi sono rivolti a persone fisiche, persone giuridiche o associazioni di professionisti interessate allo svolgimento di attività sanitarie o socio-sanitarie nella frazione di Cerqueto.

Caratteristiche principali degli avvisi

Gli immobili potranno essere destinati ad attività mediche, sanitarie, socio-sanitarie o assimilabili.

In caso di assegnazione è ammessa la sublocazione o la condivisione degli spazi con altri professionisti.

Eventuali lavori necessari all’adeguamento dei locali saranno a carico del locatario, previa autorizzazione comunale.

Qualora i lavori rientrino nella manutenzione straordinaria di competenza comunale e siano debitamente autorizzati e documentati, le spese potranno essere detratte dai canoni di locazione, secondo quanto sarà stabilito nel contratto.

Modalità di partecipazione

Le manifestazioni di interesse, redatte utilizzando il modello Allegato A, dovranno essere inviate entro il 13 dicembre 2025 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: gualdotadino@letterecertificate.it

Oggetto della PEC:

Per l’immobile di Via Aldo Moro 61:

“Manifestazione di interesse per la locazione di immobile comunale da destinare ad attività sanitarie – ex farmacia di Cerqueto”

Per i locali di Via Aldo Moro 65:

“Manifestazione di interesse per la locazione di immobile comunale da destinare ad attività sanitarie – studi medici”

L’amministrazione comunale potrà successivamente procedere con una gara tra i soggetti che avranno manifestato interesse.

Informazioni e sopralluoghi

Per chiarimenti e per concordare eventuali sopralluoghi è possibile contattare l’Ufficio Patrimonio – Settore Tecnico:

Marco Tini – 075 9150275 – marco.tini@tadino.it

Francesca Pascolini – 075 9150279 – francesca.pascolini@tadino.it

Fabrizio Fabbri – 075 9150238 – fabrizio.fabbri@tadino.it

Documentazione

Il testo integrale dei due avvisi e la relativa modulistica sono disponibili sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Gualdo Tadino:

https://comune.gualdo-tadino.pg.it