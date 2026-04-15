Nuova sede CISL a Gualdo Tadino, al via anche una mostra fotografica sul lavoro

Sarà inaugurata sabato 18 aprile alle ore 10.30 la nuova sede della CISL Umbria a Gualdo Tadino, in via Siro Storelli.

Un appuntamento che, nelle intenzioni del sindacato, va oltre il momento formale del taglio del nastro e si propone come l’avvio di un percorso partecipato sul tema del lavoro nel territorio.

L’iniziativa sarà infatti accompagnata dalla raccolta di materiale fotografico destinato a dar vita a una mostra dedicata al lavoro dei gualdesi. L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di portare una foto, non solo nel giorno dell’inaugurazione ma anche nei successivi, contribuendo così alla costruzione di un racconto collettivo fatto di immagini, volti e luoghi.

“Non sarà solo il taglio di un nastro inaugurale, ma l’inizio di un racconto collettivo: quello sulla trasformazione del lavoro nel territorio. Un racconto fatto di sguardi, volti e luoghi. Luoghi di lavoro: perché dove c’è lavoro c’è futuro”, sottolinea la CISL Umbria nel presentare l’iniziativa.

L’obiettivo è quello di preservare la memoria del lavoro locale, offrendo uno spazio di riflessione che coinvolga sia chi ha vissuto le diverse fasi produttive del territorio sia le nuove generazioni.

“Questo sarà importante per la memoria collettiva, per chi ha vissuto il lavoro nel passato e per chi ancora non c’era – spiegano dalla Segreteria regionale – Servirà per non dimenticare, ma anche come monito per il futuro”.

Nel messaggio della CISL emerge anche il ruolo del sindacato come presidio a tutela dei diritti dei lavoratori, diritti che – viene sottolineato – non possono essere dati per acquisiti, ma richiedono un impegno costante da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Accanto alla funzione di tutela, il sindacato richiama la necessità di costruire prospettive per il futuro, individuando nella partecipazione uno degli elementi centrali. La sede, in questa ottica, si configura, oltre che come luogo di servizi e consulenza, anche come spazio di confronto e condivisione.

Un presidio territoriale che, nelle intenzioni della CISL, vuole contribuire allo sviluppo delle comunità locali, a partire proprio dai contesti più piccoli, attraverso il lavoro e i servizi.