City Vision, Presciutti porterà l’esperienza di Gualdo Tadino nel confronto sulla nuova intelligenza urbana

Il Comune di Gualdo Tadino sarà tra i protagonisti di City Vision Roma, una delle principali tappe nazionali dedicate alla trasformazione intelligente dei territori, in programma il 22 aprile presso il Coffee House Colonna, in Piazza dei Santi Apostoli.

Al centro dell’edizione 2026, intitolata “La città che pensa: connettività diffusa, AI e la nuova intelligenza urbana”, il confronto tra istituzioni, imprese e mondo accademico sui temi dell’innovazione tecnologica, della connettività e dei servizi digitali.

Tra i relatori del tavolo principale della giornata ci sarà il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, chiamato a portare l’esperienza del territorio all’interno del dibattito nazionale.

Accanto a lui interverranno, tra gli altri, il direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, Mario Nobile, la deputata Giulia Pastorella, membro della Commissione Telecomunicazioni, e Valerio Lucciarini De Vincenzi, presidente della Rete dei Comuni Sostenibili, insieme a rappresentanti della pubblica amministrazione, del mondo accademico e delle imprese.

“La partecipazione del Comune di Gualdo Tadino a City Vision Roma è importante perché la trasformazione intelligente dei territori ha bisogno anche della voce e dell’esperienza dei comuni che ogni giorno misurano l’innovazione sulla realtà concreta dei servizi”, ha sottolineato il direttore di City Vision, Domenico Lanzilotta. Un contributo che, ha aggiunto, permette di “ricordarci che l’innovazione ha valore solo quando riesce a generare un impatto reale nei luoghi in cui le persone vivono. In un confronto dedicato al 5G e alla nuova intelligenza urbana, è fondamentale che siano presenti non solo le grandi città, ma tutte le amministrazioni capaci di portare punti di vista concreti su come le tecnologie possano tradursi in applicazioni sostenibili, utili e davvero aderenti ai bisogni delle comunità.”

La presenza del sindaco Presciutti tra i relatori si inserisce in un percorso che negli ultimi anni ha visto Gualdo Tadino assumere un ruolo sempre più rilevante, distinguendosi a livello nazionale per l’adozione di soluzioni innovative nella pubblica amministrazione.

Nel 2024 il Comune ha ottenuto il Premio City Vision Buone Pratiche – Premio Speciale Open Fiber con il progetto “Digitadino”, sistema di digitalizzazione dei servizi comunali. Nel 2025 è arrivata una nuova attestazione con il progetto “Angela – assistente virtuale”, premiato con una menzione speciale e con l’attestato ASviS per lo sviluppo sostenibile.

“Essere protagonisti a City Vision Roma 2026 – sottolinea il sindaco Presciutti – rappresenta per Gualdo Tadino un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi anni. Porteremo al tavolo nazionale la nostra esperienza concreta, dimostrando come anche un Comune di dimensioni medie possa essere laboratorio di innovazione, capace di tradurre le tecnologie in servizi utili, accessibili e vicini ai cittadini. Il confronto con altre realtà istituzionali e con i principali attori del settore sarà un’occasione preziosa per continuare a crescere e migliorare”.