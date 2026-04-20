Anci Giovani, oltre 650 amministratori a Napoli: presente anche Gualdo Tadino

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Redazione Gualdo News
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Oltre 650 amministratori under 35 provenienti da tutta Italia si sono ritrovati il 17 e 18 aprile a Napoli, presso il Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio, per la XV Assemblea Anci Giovani, tradizionale appuntamento annuale dell’Associazione che coinvolge i giovani sindaci, amministratori e rappresentanti del mondo istituzionale per confrontarsi su temi cruciali per il futuro dei territori come la sicurezza delle comunità, la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale e lo sviluppo di politiche urbane sostenibili.

In rappresentanza del Comune di Gualdo Tadino ha partecipato ai lavori l’assessore Gabriele Bazzucchi.

Due giornate intense con l’obiettivo di costruire comunità più forti e inclusive che hanno visto gli interventi, tra gli altri, del presidente nazionale di Anci, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e del ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

Durante i lavori, articolati in panel tematici e testimonianze di ministri, esperti esterni e amministratori, sono state approfondite strategie per rendere le città più vivibili e per rafforzare il legame tra istituzioni e nuove generazioni così da riportare sui rispettivi territori stimoli preziosi per la gestione del welfare, della cultura e delle politiche giovanili.

Partecipare a questa assemblea nazionale è stata un’esperienza straordinaria e un’occasione di confronto impareggiabile con giovani colleghi di tutta Italia – ha commentato l’assessore BazzucchiTornare a Gualdo Tadino con questo bagaglio di idee e progetti innovativi ci permetterà di rendere i nostri servizi ai cittadini ancora più efficienti e moderni, confermando che la nostra amministrazione è in piena sintonia con le migliori energie del Paese”.

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