“L’Inno delle Donne”, successo al Don Bosco per lo spettacolo contro la violenza di genere

C’è un momento, nelle serate riuscite, in cui lo spettacolo smette di essere solo intrattenimento e diventa qualcosa di più.

Domenica 19 aprile al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino quel momento è arrivato più volte con “L’Inno delle Donne”, un racconto collettivo che ha unito lo spettacolo alla solidarietà, con al centro il purtroppo sempre attuale tema della violenza di genere.

L’iniziativa, ideata e promossa da Gessica Collarini con il patrocinio dal Comune di Gualdo Tadino e sostenuta da sponsor del territorio, ha proposto un programma articolato, con interventi artistici diversi per linguaggio e stile.

Sul palco si sono alternati Ivan Cottini e Gianpaolo delle Donne, insieme alle esibizioni della scuola di tango. Spazio anche alla musica, con le voci di Gennaro e Mariagrazia, finalisti di The Voice, e con il cantautorato di Giordano. La parte dedicata ai più giovani è stata con la presenza dei personaggi Rumi e Jinu, i K-pop Demon Hunters.

L’evento era a ingresso gratuito con offerta libera e ha permesso di raccogliere fondi destinati all’associazione Libertas Margot, impegnata nel supporto alle vittime di violenza e nelle attività di prevenzione, anche in ambito scolastico.

L’Assessore comunale al Welfare e alla Cultura, Gabriele Bazzucchi, presente all’evento, ha espresso grande soddisfazione: “Desidero rivolgere i miei più sentiti complimenti a tutti gli artisti per il loro immenso talento e agli organizzatori per aver reso possibile questa splendida serata di beneficenza – ha detto – Come Amministrazione Comunale, siamo orgogliosi di sostenere iniziative di questo calibro, che si inseriscono in un percorso strutturato e costante.”

“L’impegno della nostra giunta in queste importanti tematiche è concreto e si sta manifestando attraverso la piena operatività della Commissione Pari Opportunità grazie a risorse comunali, l’organizzazione di corsi di autodifesa personale gratuiti aperti a tutta la cittadinanza, l’apertura dello sportello antiviolenza qui in città e diverse altre manifestazioni ed azioni concrete. Continueremo a finanziare e promuovere attività di prevenzione, educazione e raccolta fondi come ‘L’Inno delle Donne’, perché la lotta contro la violenza si vince insieme, ogni giorno, con l’impegno di tutti”, ha concluso.