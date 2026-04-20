Prevenzione, 78 visite allo screening gratuito promosso dal Rotary Club Gualdo Tadino

Ha riscosso un notevole successo la giornata di screening ecografico gratuito di fegato e pancreas organizzata dal Rotary Club di Gualdo Tadino lo scorso sabato 18 aprile.

L’iniziativa, che si è tenuta nei locali adiacenti alla Farmacia Capeci, ha permesso a 78 persone di sottoporsi a visite specialistiche.

Le valutazioni sono state effettuate dalla dottoressa Stefania Pecci, con la collaborazione delle dottoresse Giamila Riani e Barbara Ficarelli e il supporto di Denise Zaneboni.

La giornata promossa dal Rotary Club Gualdo Tadino ha rappresentato un’importante occasione di prevenzione e sensibilizzazione sulla salute epatica e pancreatica, permettendo ai cittadini di ricevere consulti mirati.

Grande soddisfazione da parte del Club gualdese per la riuscita dell’iniziativa, che già lo scorso anno aveva fatto registrare oltre 50 presenze, dati che testimoniano come questo service sia particolarmente apprezzato e sentito sul territorio, ringraziando i soci che hanno contribuito alla sua organizzazione.