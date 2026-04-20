Nocera Umbra, ufficio postale chiuso per un mese per lavori: servizi trasferiti a Gaifana

L’ufficio postale di Nocera Umbra resterà chiuso al pubblico per un mese per consentire lo svolgimento di lavori infrastrutturali. A comunicarlo è Poste Italiane tramite il Comune di Nocera Umbra, rendendo note le modalità di gestione del servizio durante il periodo di sospensione.
La chiusura riguarderà la sede di via Garibaldi 92 e sarà in vigore dal 27 aprile al 27 maggio 2026. Durante questo arco temporale, i cittadini dovranno fare riferimento all’ufficio postale di Gaifana, individuato come punto di supporto per garantire la continuità dei servizi.
La sede di Gaifana sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45, con la disponibilità di uno sportello automatico (ATM) attivo 24 ore su 24.
Presso questo ufficio postale sarà possibile effettuare le principali operazioni, oltre al ritiro di pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza.
Poste Italiane ha inoltre precisato che, fino al 26 maggio, a Gaifana potranno essere eseguite anche le operazioni non disponibili in “circolarità”, ovvero quelle normalmente vincolate all’ufficio di radicamento del rapporto, come nel caso di conti e libretti postali.
La riapertura dell’ufficio postale di Nocera Umbra è prevista per il 28 maggio alle ore 10.